Google и Amazon под прицел: Защо Иран удря центрове за данни?

Експерти бият тревога заради нови заплахи за центровете за данни в Близкия изток, предупреждавайки, че първите удари по-рано през този месец сигнализират за опасна нова тенденция.

Amazon заяви, че два от центровете ѝ за данни в Обединените арабски емирства са били засегнати от атаки с дронове на 1 март, а трети център в Бахрейн е бил повреден от отломки от близък удар, пише Евронюз.

Иранският Корпус на стражите на ислямската революция (КСИР) пое отговорност за атаките, заявявайки пред държавните медии, че атаките са имали за цел да се установи ролята на тези центрове "в подкрепата на военните и разузнавателните дейности на противника".

Анализатори смятат, че това може да са едни от първите известни физически атаки срещу центрове за данни.

Amazon отказа да коментира атаките в Близкия изток. Към 11 март няколко услуги на Amazon все още не са достъпни или са прекъснати за клиентите в ОАЕ и Бахрейн.

Защо центровете за данни са мишена?

Центровете за данни са физическите сгради, в които се помещава цялата инфраструктура, необходима за захранване на банкови приложения, облачни услуги и платформи с изкуствен интелект.

"Много е вероятно центровете за данни да бъдат обект на атаки в бъдеще", заяви Винсент Буланин, директор на програмата за управление на изкуствения интелект в Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI).

Буланин добави, че не е изненадан от атаките на Иран срещу центрове за данни в Обединените арабски емирства и Бахрейн. Центровете за данни захранват изкуствения интелект, като осигуряват компютърната мощност, съхранение на данни и високоскоростен интернет, необходими за обучението на моделите.

"Центровете за данни са критично градивен елемент на възможностите за изкуствен интелект на национално ниво. От тази гледна точка, центровете за данни могат да се считат за много критична инфраструктура", допълни експертът.

Източник: Pixabay

Насочването към центрове за данни е интересно заради ефекта върху цивилното население и потенциално върху американските военни, които биха могли да използват изкуствен интелект в своите операции, заяви той.

Американските медии съобщиха, че Claude на Anthropic е бил използван от американските военни за подпомагане на операции във Венецуела и Иран.

Компаниите, които са най-застрашени от въздушни удари, вероятно са големите технологични компании, притежаващи "хипермащабни" центрове за данни, като Microsoft, Google Cloud и Amazon Web Services, заяви Джеймс Шайърс, съдиректор на британския мозъчен тръст Virtual Routes.

Хиперскалерите помещават поне 5000 сървъра и могат да покрият приблизително 92 900 квадратни километра, сочат данните на американската технологична компания IBM.

Центровете за данни, собственост на големи компании за изкуствен интелект, като OpenAI или Anthropic, също биха могли да бъдат изложени на риск, ако атаката е насочена към обработката на данни от американските военни, добави Шайърс.

Стабилна наземна, но не и въздушна защита

Той заяви, че повечето центрове за данни имат "стабилна" наземна защита, но малцина са обмисляли заплахата от въздушни удари на държавно ниво преди тези атаки.

"Когато моделът на заплаха е такъв, при който воюваща държава изстрелва ракети, центровете за данни не са най-висок приоритет за отбраната", заяви Джеймс, отбелязвайки, че рафинериите за нефт и газ, както и инсталациите за обезсоляване на вода обикновено са по-интересни цели.

Сигурността в центровете за данни на Amazon включва охрана, огради, камери и технология за наблюдение. Компанията разполага и с пожарогасително оборудване и резервна интернет връзка в случай на прегряване на някой от сървърите.

Източник: iStock

Според прессъобщение от 2022 г. относно зоните в ОАЕ, Amazon групира своите центрове за данни в "зони на наличност", които физически разделят центровете в един регион, за да намалят ефекта при евентуален инцидент.

"Ако имате атака с дрон, може би някоя услуга в центровете за данни ще спре да работи, така че целият център за данни ще трябва да работи или на по-ниска мощност, или да бъде изключен напълно. Дори в този най-лош сценарий можете да мигрирате обработката на данни към други съоръжения в същия регион без особени проблеми", добави експертът.

Начините за защита

Има две възможности за намаляване на заплахата за центровете за данни - сключване на споразумения, които биха направили незаконно атакуването им по време на война, или подобряване на тяхната защитата, заяви Шайърс.

Според него споразумение е малко вероятно.

В такъв случай, за да се подобри защитата, според Шайърс центровете за данни трябва да бъдат дефинирани като "критична инфраструктура", което ще ги прави защитени от национална противоракетна отбрана, подобна на израелската "Железен купол".

Според данни от 2025 г. в ОАЕ има приблизително 35 центъра за данни, като 42% от тях се считат за големи съоръжения с до 5000 сървъра.

Преди атаките се очакваше пазарът на центрове за данни в ОАЕ да удвои печалбата си от 3,29 милиарда долара през 2026 г. до приблизително 7,7 милиарда долара.

Ръстът се дължи отчасти на инвестициите на американски компании за изкуствен интелект като OpenAI и Microsoft в центрове за данни в ОАЕ.