Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

"Хранят се само от интриги и слухове": Кметът на Стара Загора порица спекулациите за листите на ГЕРБ

12 март 2026, 13:13 часа 351 прочитания 0 коментара
"Хранят се само от интриги и слухове": Кметът на Стара Загора порица спекулациите за листите на ГЕРБ

"Има хора, които се хранят само от интриги и слухове" - с тези думи кметът на Стара Загора Живко Тодоров препотвърди думите си от по-рано днес, че няма да оглави листата на ГЕРБ за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Той подчерта, че никой не е разговарял с него по темата и обяви, че не е редно кметовете да бъдат водачи.

"Политици били заедно в Стара Загора на 3 март (националния ни празник) и, забележете, даже си говорили и били усмихнати. И това е новина. Трябвало е сигурно да бъдат сърдити, да се гледат лошо и да спретнат един протест на празника. Кметът на Стара Загора нямало да се кандидатира за депутат и това било знак. Да, знак е. Че имам страшно много работа в града. Веднъж се включих в листите и всички знаят, че беше, за да поставя като приоритет ремонтите на държавната болница, пътя Стара Загора- Нова Загора и разширението на отсечката между магистрала “Тракия” и Стара Загора", каза още Тодоров по отношение въпроса с листите с кандидати за депутати.

Още: Кметът на Стара Загора отказа да води листата на ГЕРБ

Малко по-рано градоначалника на Стара Загора изрази теза, че кметовете не трябва да се използват като инструмент в предизборни кампании, тъй като носят пряка отговорност пред гражданите в своите общини. Това рязко се разминава с позицията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който вече обяви, че кметът на Бургас Димитър Николов ще бъде водач на листата на партията в морския град. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Помогна ли на Румен Радев първата дама с постовете си: Говори проф. Росен Стоянов (ВИДЕО)

Казусът в града на липите възникна именно на 3 март, когато президентът Румен Радев се включи в шествие по улиците на града заедно с Тодоров. Съвместната им поява предизвика различни интерпретации - от спекулации, че кметът може да се присъедини към "Прогресивна България", до предположения за бъдещо политическо сближаване между ГЕРБ и формацията, свързвана Радев.

Иначе в своята публикация още Тодоров изтъкна списък с 37 стартирали мащабни проекти и ремонти. "В следващите няколко месеца предстои много работа, за да се завършат тези обекти и да се види направеното. Затова не търсете интриги там, където ги няма. Заедно за Стара Загора", написа в заключение Живко Тодоров.

Още: Борисов: В ГЕРБ олигарси няма (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
Бойко Борисов ГЕРБ Стара Загора Живко Тодоров предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес