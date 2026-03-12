"Хранят се само от интриги и слухове": Кметът на Стара Загора порица спекулациите за листите на ГЕРБ

"Има хора, които се хранят само от интриги и слухове" - с тези думи кметът на Стара Загора Живко Тодоров препотвърди думите си от по-рано днес, че няма да оглави листата на ГЕРБ за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Той подчерта, че никой не е разговарял с него по темата и обяви, че не е редно кметовете да бъдат водачи.

"Политици били заедно в Стара Загора на 3 март (националния ни празник) и, забележете, даже си говорили и били усмихнати. И това е новина. Трябвало е сигурно да бъдат сърдити, да се гледат лошо и да спретнат един протест на празника. Кметът на Стара Загора нямало да се кандидатира за депутат и това било знак. Да, знак е. Че имам страшно много работа в града. Веднъж се включих в листите и всички знаят, че беше, за да поставя като приоритет ремонтите на държавната болница, пътя Стара Загора- Нова Загора и разширението на отсечката между магистрала “Тракия” и Стара Загора", каза още Тодоров по отношение въпроса с листите с кандидати за депутати.

Малко по-рано градоначалника на Стара Загора изрази теза, че кметовете не трябва да се използват като инструмент в предизборни кампании, тъй като носят пряка отговорност пред гражданите в своите общини. Това рязко се разминава с позицията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който вече обяви, че кметът на Бургас Димитър Николов ще бъде водач на листата на партията в морския град.

Казусът в града на липите възникна именно на 3 март, когато президентът Румен Радев се включи в шествие по улиците на града заедно с Тодоров. Съвместната им поява предизвика различни интерпретации - от спекулации, че кметът може да се присъедини към "Прогресивна България", до предположения за бъдещо политическо сближаване между ГЕРБ и формацията, свързвана Радев.

Иначе в своята публикация още Тодоров изтъкна списък с 37 стартирали мащабни проекти и ремонти. "В следващите няколко месеца предстои много работа, за да се завършат тези обекти и да се види направеното. Затова не търсете интриги там, където ги няма. Заедно за Стара Загора", написа в заключение Живко Тодоров.

