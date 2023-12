Мемоарите на популярна японска актриса поставиха рекорд на Гинес

Книгата "Totto-chan: The Little Girl at the Window" на Куроянаги е отпечатана в тираж от 25 113 862 екземпляра и е разпространена от японското издателство "KODANSHA LTD." от март 1981 г. до септември 2023 г. в Япония, Китай, Тайван, Индонезия и САЩ, пише БТА. Мемоарите са екранизирани в Япония и постигат голям зрителски успех.

Още: Най-дългата перука в света: 1000 кичура коса и 6250 фиби (ВИДЕО)

Снимка: iStock

Любопитно: 5 от най-любопитните български постижения в Книгата на рекордите на Гинес