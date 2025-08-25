Заформя се „Къртицата 2“ в ЦСКА! Керкез изригна: Срамно е!

Нов шпионски скандал се заформя в ЦСКА! Това стана ясно от пресконференцията на треньора на „армейците“ Душан Керкез след поражението от ЦСКА 1948. Още преди началото на двубоя в медиите се появиха информации, че босненецът ще смени схемата на игра на 3-5-2. След последния съдийски сигнал наставникът на „червените“ бе категоричен, че е срамно от отбора да излиза информация. Както е известно, в началото на юни Иван Дюлгеров бе изгонен от ЦСКА, след като се разбра, че е „снасял“ информация на бившия си клуб Черно море.

Душан Керкез бе много разочарован от случилото се. Той сподели, че човекът, който е издал схемата на игра на ЦСКА обаче явно не разбира от футбол, тъй като „армейците“ са тренирали 10 дни за система 3-4-3. Босненецът допълни, че има много хора у нас, които не искат „червените“ да вървят напред. Той дори разкри, че няколко трансфера са пропаднали заради хора, които говорят против ЦСКА. По думите му тимът ще тръгне нагоре, само когато всички в клуба се обединят и работят професионално.

Керкез бе бесен от случилото се

„Схемата на игра излезе в медиите още преди мач. Този, който е предал информацията обаче не разбира от футбол. Днес (б.р – в неделя) играхме 3-4-3. Срамно е, че някой от отбора говори какво тренираме. Това е голям проблем. Още от първия ден казах, че когато ЦСКА е обединен, може да направи нещо. Когато имаха хора, които чакат нещо лошо да се случи, няма как да стане. Човекът, който е казал на журналисти нашата система дори не е заел с коя схема сме работили 10 дни“.

„След два месеца в клуба мога да кажа – много хора не искат ЦСКА да върви напред. Защо нищо не се знаеше само за трансфера на Брахими? Преди това се знаеха всички трансфери. Знаете ли колко трансфери пропаднаха заради хора, които говорят. Това е срамно! Няма значение дали аз ще съм тук един ден, един месец или една година. Срамно е за хората, които обичат ЦСКА и които виждат тези негативни неща“.

„Срамно е, че ние тренирахме и играхме на едно занимание срещу дублиращия отбор, а след този ден излиза в медиите, че ще играем 3-5-2. Този, който го е казал не знае каква е системата. Може да няма лиценз, може да не е треньор, но е срамно в голям отбор да се случва такова нещо. Не се оправдавам, а говоря с факти. Когато не сме обединени, няма шанс да се случи нещо добро. Как аз мога да разбера кой говори с медиите? За да се върне ЦСКА на своето място, трябва да има професионализъм на всички нива. Не искам да излезе така, че Душан има проблем с хората, с които работи в клуба. Това не е вярно“, изригна Душан Керкез.

