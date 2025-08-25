Вигенин: Новите правила за произхода на меда на европейския пазар защитават и потребителите, и производителите

Европейският съюз предприема решителна стъпка за гарантиране на прозрачността на пазара на мед и защитата на потребителите с влизането в сила на Директива (ЕС) 2024/1438 относно етикетирането и проследимостта на произхода на меда. Всички държави членки трябва да въведат правилата в националното си законодателство до 14 декември 2025 г., а новите изисквания ще се прилагат от 14 юни 2026 г. Продукти, пуснати на пазара преди тази дата, ще могат да се продават до изчерпване на количествата.

В отговор на въпроси на българския евродепутат от Групата на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин, Европейската комисия потвърди, че България е сред първите три държави в ЕС (заедно с Испания и Литва), които вече са уведомили за своите национални мерки по прилагането на новите правила. „Това е положителен сигнал за сектора и показва готовност за навременна адаптация“, коментира Вигенин.

Основните нововъведения на директивата включват ясни критерии за определяне на мястото, където е добит медът и изисквания за пълна проследимост - от производителя или вносителя до крайния потребител. Предвижда се и създаване на платформа „Мед“ - нов инструмент за анализ, формулиране на препоръки и борба с фалшификациите.

Подкрепата за пчеларите ще продължи чрез Общата селскостопанска политика, като включва финансиране за консултации, обучение, лабораторни анализи, научноизследователски програми, маркетинг и популяризиране на пчелните продукти.

„Новите правила за произхода на меда на европейския пазар защитават и потребителите, и производителите. Нашата цел е ясна – да гарантираме труда на пчеларите и високо качество и автентичност на меда в ЕС, както и да осигурим на потребителите пълна прозрачност и доверие относно всеки буркан. Ще продължа да работя в тази посока, убеден, че с общи усилия ще постигнем по-добри резултати както за сектора, така и за всички европейски граждани“, коментира Кристиан Вигенин.

Питане към ЕК:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2025-002026_BG.html

Отговор на ЕК:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2025-002026-ASW_BG.html

Директива (ЕС) 2024/1438 на Европейския парламент и на Съвета:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32024L1438

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП:

https:/www.socialistsanddemocrats.eu/