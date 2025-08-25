Над 200 културни събития на "Реките на София" 2025

Фестивалът “Реките на София” ще се проведе за шеста поредна година, преобразявайки пейзажа около бреговете на Перловска река в Южен парк. Между 29 и 31 август над 200 културни събития ще зарадват жителите и гостите на столицата по поречието на реката. Наситената програма ще се разпростира на пет сцени и осем тематични зони, сред които пространства, посветени на изгряващи български музиканти, занаятчийски работилници, семейни събития, лекционна зона и други.

Повече за тазгодишното издание

Един от акцентите в програмата ще бъдат артистичните инсталации, избрани след отворен конкурс за артисти от България и чужбина. Посетителите ще имат възможност да разгледат техните творби и да се запознаят с историите зад тях.

Паралелно с музикалните събития и детската програма, в рамките на фестивала ще се проведе и конференция „Реките на София“, фокусирана върху начертаването на следващите стъпки към пречистването и облагородяването на градските реки. В конференцията ще участват представители на администрацията на Столична община, райони кметове, както и местни и международни градоустройствени експерти. Ще бъде проследено развитието на инициативата след миналогодишното подписване на Меморандум за устойчиво управление на Перловска река от страна на кмета на София Васил Терзиев.

„Реките на града“ е национална инициатива на „Колективът“, стартирала през 2020 г., която цели да възстанови връзката между българските градове и техните реки. В основата ѝ стои изграждането на стратегически партньорства между местни общности, институции, бизнес и културни организации. “Само чрез реална работа на терен и съвместни усилия крайречните пространства в България могат да се превърнат от занемарени и забравени зони в живи артерии, които радват градовете ни. Целта ни е да дадем глас на реките и да променим не само средата, но и начина, по който хората възприемат ролята си в града”, коментират от “Колективът”

Преди фестивала речното корито на Перловска река ще бъде почистено и облагородено с помощта на доброволци.