Путин: Ако бъдат използвани далекобойни оръжия срещу нас, отговорът ще бъде унищожителен (ВИДЕО)

Санкциите са неприятелски акт, който не укрепва отношенията със САЩ, но те няма да засегнат руската икономика. Това заяви Владимир Путин по повод наложените рестрикции от страна на Белия дом, посочва Sky news. Санкциите са опит за оказване на натиск върху Русия, каза още руския президент и допълни, че „диалогът винаги е по-добър от войната“. Той казва, че Русия никога няма да се поддаде на натиск отвън.

Путин заяви, че заместването на руския петрол на световния пазар ще отнеме време и ще доведе до покачване на цените. Обсъждайки отменената си среща на върха с Доналд Тръмп в Будапеща, президентът на Руската федерация заяви, че срещата е била предложена от САЩ. Той допълни, че в изказването си от сряда Доналд Тръмп вероятно е имал предвид, че срещата на върха да бъде „отложена“. Русия иска да продължи диалога със САЩ, тъй като двете страни имат много области за сътрудничество, добавя Путин.

"Опит за ескалация"

Същевременно Путин се закани на Запада и Украйна заради далекобойните оръжия. "Ударите дълбоко в територията на Русия с ракети „Томахоук“ или други далекобойни оръжия ще бъдат посрещнати със зашеметяващ отговор", заяви нервно той, отговаряйки на журналистически въпроси.

„Това е опит за ескалация. Но ако подобни оръжия бъдат използвани за удар върху руска територия, отговорът ще бъде много сериозен, ако не и унищожителен. Нека си помислят“, каза руският лидер.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви пред Европейския съвет, че Украйна има собствени далекобойни оръжия, с които може да нанася удари на дистанция от 1500 до 3000 километра. Въпросът е да осигурим пари да ги произвеждаме в по-големи количества, уточни той.

