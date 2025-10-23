Войната в Украйна:

125 милиона паунда за хронично контузен? Сериозни поводи за притеснение в Ливърпул

23 октомври 2025, 21:46 часа 536 прочитания 0 коментара
Когато в началото на септември Ливърпул привлече Александър Исак за рекордните 125 милиона паунда, на "Анфийлд" със сигурност са били наясно с рисковете, които поемат с шведския нападател. От една страна - липсата на предсезонна подготовка, а от друга - това, че в последните години футболистът на Нюкасъл често бе измъчван от контузии. А сега поводите за притеснение нарастват, след като през седмицата Исак получи болка в зона с хроничен проблем.

Александър Исак отново има проблеми в слабините

Ливърпул даде нужното време на Александър Исак да влезе постепенно в игра, като се очакваше след паузата за националните отбори да бъде готов на 100 процента. През уикенда той стартира като титуляр срещу Манчестър Юнайтед, като остана на терена в продължение на 72 минути. Слот реши да го използва и три дни по-късно при визитата на Айнтрахт в Шампионска лига, но там Исак трябваше да бъде заменен още на почивката.

Александър Исак

Никой не знае защо се появява болката

След мача Арне Слот обясни, че Исак е изпитал болка в областта на слабините, където нападателят има хроничен проблем от две години насам. Още през есента на 2023-та той имаше травма в тази зона, като бе извън игра в продължение на близо месец. През пролетта на 2024-та Исак пак изпита болка в слабините, като мениджърът на "свраките" Еди Хау обясни, че не става дума за проблем, налагащ операция, а за заздравяване на зоната.

Навярно в Нюкасъл са работили в тази насока, но очевидно това е слаба зона за Исак, който сега отново има болка. Повтарянето на контузията през определен период от време крие рискове от влошаване, като сега в Ливърпул трябва да действат много внимателно с проблема. Възможно е нападателят да бъде пазен по-дълъг период от време, докато на "Анфийлд" не се уверят, че 125-милионната им покупка не е напълно възстановена.

От друга страна Арне Слот едва ли иска да се лишава от нападателя, и най-вече от възможността да продължи неговата адаптация в състава. Шведът тепърва ще трябва да свиква с новите си съотборници, като и срещу Айнтрахт се видя асинхрон при комбинациите. А освен Исак, Ливърпул загуби и още един от новите си футболисти.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Ливърпул Александър Исак
