Тим от Висшата лига сгафи в Лига Европа, Фенербахче надигра носителя на Купата на Германия (РЕЗУЛТАТИ)

Шестият във Висшата лига от миналия сезон Астън Вила допусна изненадващо поражение с 1:2 при визитата си на Го Ахед Ийгълс в двубой от третия кръг на Лига Европа. Отборът на Унай Емери, който бе направил няколко промени спря в титулярни си състав, откри резултата в четвъртата минута чрез Еван Гесон. До почивката обаче Матис Сурай възстанови паритета. През втората част домакините осъществиха пълен обрат благодарение на Матс Дейл.

В 79-ата минута Емилиано Буендия пропусна дузпа за "виланите", които пропиляха още няколко шанса. Така английският тим прекъсна серията си от пет поредни победи във всички турнири, като остана с 6 точки в Лига Европа, колкото вече има и Го Ахед Ийгълс.

Междувременно Фенербахче постигна ценен успех с минималното 1:0 над носителя на Купата на Германия Щутгарт. Единственото попадение на "Шюкрю Сараджоолу" реализира Керем Актюркоолу от дузпа в 34-тата минута.

Мачове от третия кръг в основната фаза на Лига Европа:

Спортинг Брага (Португалия) - Цървена звезда (Сърбия) 2:0

Бран (Норвегия) - Рейнджърс (Шотландия) 3:0

ФКСБ (Румъния) - Болоня (Италия) 1:2

Фенербахче (Турция) - Щутгарт (Германия) 1:0

Го Ахед Ийгълс (Нидерландия) - Астън Вила (Англия) 2:1

Генк (Белгия) - Реал Бетис (Испания) 0:0

Олимпик Лион (Франция) - Базел (Швейцария) 2:0

Ред Бул Залцбург (Австрия) - Ференцварош (Унгария) 2:3