Тайсън Фюри: Дори и 1 милиард не биха ме върнали към бокса! Имам повече пари, отколкото мога да похарча

Тайсън Фюри заяви, че последното му оттегляне от бокса ще бъде окончателно този път, като каза, че няма „никаква причина“ да се върне, дори и да му предложат 1 милиард паунда. 37-годишният боксьор не се е появявал в спорта от реванша с Олександър Усик през декември 2024 г., като обяви оттеглянето си през януари. Въпреки това, „Циганският крал“ призова за трилогия срещу Усик и продължава да бъде свързван с грандиозна британска битка срещу Антъни Джошуа, докато промоутърът Франк Уорън заяви, че Фюри възнамерява да се върне в спорта през 2026 г.

Тайсън Фюри е категоричен - няма да се върне на боксовия ринг

Фюри обяви предишно оттегляне през април 2022 г. след победа над Дилиан Уайт, но се върна шест месеца по-късно, за да се бие с Дерек Чисора в трилогия на стадион „Тотнъм Хотспър“. Въпреки това, в изявление в сряда Фюри беше категоричен, че този път е приключил с бокса. "Няма реална причина да се връщам на боксовия ринг", каза Фюри пред YouTube канала FurociTV. "Аз съм на 37 години, през последните 25 години съм получавал удари, защо да се връщам към бокса?"

Циганския крал е спечелил всичко и не смята да рискува повече здравето си

"Преди беше заради парите, титлите, но сега имам повече пари, отколкото мога да похарча, имам неограничен брой пояси и титли, и това прави ли ме по-щастлив? Не. Беше ли преследването по-хубаво от победата? Да. Честно казано, изкачването беше по-хубаво от върха на планината. Винаги е така. Мога да се върна към бокса по всяко време, но просто не искам. Нямам никакъв интерес към тази шумотевица и прожекторите, нито към това да ме удрят отново. Не ме интересува, това не ми носи нищо", добави още Фюри.

"Можеш да ми предложиш 1 милиард паунда днес, но това няма да промени нищо, защото вече съм преминал етапа, в който ме интересува какво мислят другите. Боксът не взема затворници, а само жертви. Затова за мен да седя тук, с всичките си способности в ред, да съм спечелил всички пояси, да съм направил много пари и да нямам нито една драскотина, е наистина голям успех. Но не искам да предизвиквам съдбата. Не искам да продължавам да се връщам към същото, защото колко пъти можеш да го правиш, без да получиш мозъчно увреждане или нещо друго? Да не можеш да ходиш по права линия, тогава всичко ще бъде безсмислено", завърши Тайсън Фюри.

