Войната в Украйна:

Почина един от изпълнителите на култовата песен Tainted Love (ВИДЕО)

23 октомври 2025, 21:22 часа 794 прочитания 0 коментара
Почина един от изпълнителите на култовата песен Tainted Love (ВИДЕО)

Изпълнителят на електронна и поп музика Дейв Бол, част от популярното дуо Soft Cell, почина на 66-годишна възраст. Групата е известна с култовата песен Tainted Love, която е кавър на Глория Джоунс от 1984 г. и на която рок музикантът Мерилин Менсън направи нова хард версия. Бол е починал спокойно в съня си в дома си в Лондон в сряда, 22 октомври, само седмици след като изнесе концерт със Soft Cell на фестивала Rewind в Хенли на Темза.

Бандата е сформирана в края на 70-те години на миналия век. Soft Cell са пионери на синт-поп звука, който стана популярен през 80-те години на миналия век.Дебютният им албум Non-Stop Erotic Cabaret се смята за класика на електронната музика.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
песен почина кавър изпълнител
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес