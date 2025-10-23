Почина един от изпълнителите на култовата песен Tainted Love (ВИДЕО)

Изпълнителят на електронна и поп музика Дейв Бол, част от популярното дуо Soft Cell, почина на 66-годишна възраст. Групата е известна с култовата песен Tainted Love, която е кавър на Глория Джоунс от 1984 г. и на която рок музикантът Мерилин Менсън направи нова хард версия. Бол е починал спокойно в съня си в дома си в Лондон в сряда, 22 октомври, само седмици след като изнесе концерт със Soft Cell на фестивала Rewind в Хенли на Темза.

Бандата е сформирана в края на 70-те години на миналия век. Soft Cell са пионери на синт-поп звука, който стана популярен през 80-те години на миналия век.Дебютният им албум Non-Stop Erotic Cabaret се смята за класика на електронната музика.