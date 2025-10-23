Войната в Украйна:

1,02 промила, убийство на пътя, после - на дискотека: Почернено семейство чака отговор така ли е станало

23 октомври 2025, 20:28 часа 1032 прочитания 0 коментара
1,02 промила, убийство на пътя, после - на дискотека: Почернено семейство чака отговор така ли е станало

Скръб, гняв и отчаяно търсене на справедливост. Това изпитва семейството на Мартин Димитров от Пирдоп, който загина при тежък пътен инцидент. В емоционален разказ пред Actualno.com сестра му, Иванела Димитрова, отправя тежки обвинения: смъртта на брат ѝ не е нещастен случай, а брутално убийство на пътя, причинено от незаконна гонка, чиито извършители не само не са наказани, но и се опитват да прикрият следите си.

Фаталната нощ

Във въпросната вечер Мартин, описван от сестра си като "лъчезарно и работливо момче, което на всеки би помогнало", потегля с колата си, за да вземе свой приятел. Планът им е да отидат заедно на дискотека. Мартин така и не стига до уговореното място.

"Просто не е стигнал, защото вече е станал ударът", разказва Иванела. Според събраната от семейството информация, на пътя му се озовават два автомобила, участващи в незаконно състезание.

Шокиращо поведение и липса на съвест

Най-скандалното в разказа на Иванела е твърдението ѝ за поведението на предполагаемите виновници след трагедията. По думите ѝ, вместо да окажат помощ или да се обадят на спешните телефони, двамата шофьори, идентифицирани от нея като Венцислав Коленцов и Матей Кънчев, продължават към дискотеката в Пирдоп. Според нея, там те не само се забавляват, но и започват да се хвалят за случилото се.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Някои от момчетатa отиват на дискотеката, другите се прикриват. Забавляват се, все едно не е имало инцидент. Каквото станало – станало, и така", твърди почернената сестра.

Тя допълва, че извършителите са добре познати в района с рисковото си шофиране и организирането на подобни гонки: "Не им е за първи път. То има и клипове, един на друг си пращат, че могат да правят такива незаконни състезания".

"Ледена стена" от институциите

Дни след инцидента семейството на Мартин се сблъсква с пълно информационно затъмнение от страна на разследващите. Никой от полицията не се е свързал с тях, за да им предостави информация за хода на разследването.

"От полицията нямаме до момента никаква информация. Нищо не знаем. За мен цялата ситуация е такава, че се гледа да се прикрие цялата истина. Да се подкупят абсолютно всички, които е възможно – полицаи, експертизи, всичко", споделя с болка Иванела своите притеснения.

Семейството няма официални отговори на ключови въпроси: доказано ли е, че е имало незаконна гонка? Кога и при какви обстоятелства са взети проби за алкохол и наркотици на виновните шофьори? Единствената информация, която имат към сутринта на 23 октомври, е неофициална – че единият от участниците, Матей Кънчев, е задържан. На сайта на прокуратурата вече има съобщение за арестуван 44-годишен мъж с инициали М. К. именно за катастрофа с причинена смърт на 18.10.2025 г. на пътя между гр. Златица и с. Челопеч, Софийска област, като обвинението е за умишлено причинена катастрофа. "В прокуратурата вчера са получени резултатите от изготвената съдебно-химическа експертиза, която показва, че обвиняемият е шофирал с концентрация на алкохол в кръвта 1,02 промила", пише в съобщението. От посоченото в съобщението става ясно, че обвинението е по текст от Наказателния кодекс, според който става въпрос за шофиране под влияние на наркотици с причинена смърт и наказанието може да е от 12 до 20 години затвор, а при особено тежки случаи - доживотен затвор.

Зов за справедливост и протест

В отговор на бездействието и в търсене на истината, близките на Мартин организират протест на 2 ноември. Тяхната цел е ясна: "Очакваме просто да се стигне до това да има справедливост, наистина да има закони и момчетата да си платят за това, което се случи. Защото това може да не е само на нас, утре може да е някое друго семейство".

Попитана какво би казала на хората, причинили смъртта на брат ѝ, Иванела е категорична: "Просто, че отнеха невинен човешки живот за тяхната секунда... Ще им се връща в троен размер. Не знаят явно каква е загубата на близък човек".

Докато семейството му се готви за протест, обществото очаква отговори от институциите, които засега мълчат.

ОЩЕ: Жестока катастрофа със загинал разгневи Златица - подозират опит за прикриване на шофьора убиец? (СНИМКИ) 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
Пирдоп Мартин катастрофа гонка истории Мартин Стоянов
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес