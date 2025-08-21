Американски експерти предлагат решения за екологичната трансформация на ТЕЦ "Бобов дол"

Американски експерти предложиха енергийно ефективни и екологични решения относно процеса на екологична трансформация на ТЕЦ "Бобов дол“ по време на среща със заместник-изпълнителния директор на централата Ивелин Димитров, съобщават от пресцентъра на ТЕЦ "Бобов дол".

Димитров проведе среща с Аса Хътчинсън, адвокат и губернатор на Арканзас (2015-2023 г.), и с Дъглас Мичъл, вицепрезидент на компанията за анализ и оптимизация на енергийните нужди Curtis Stout и собственик на компанията за енергийни решения EMTEL.

На срещата бяха обсъдени газови когенериращи мощности, които могат да спомогнат за по-бързата замяна на въглища с природен газ. Експертите представиха и нови, още по-екологични батерии, с които може да бъде изградено стопанство в близост до ФЕЦ "Бобов дол". Новото поколение батерии се рециклират 100 процента, а конструкцията им позволява нареждане една върху друга, което означава и поне 2 пъти по-малко необходима площ, пише в съобщението.

"Тази среща е привилегия за нас. Това са експерти, които предлагат изпреварващи технологични решения. Ние, в ТЕЦ "Бобов дол" ще бъдем щастливи да разчитаме на техния опит и експертиза и да изградим онази визия за бъдещето на централата, която ще доведе до устойчиво развитие десетилетия напред", коментира Ивелин Димитров.

Emtel Energy увеличава ефективността на възобновяемата енергия, за да осигури безопасна, чиста енергия за устойчиво бъдеще. Американската компания предлага системи за съхранение на енергия (ELDES). Технологията им е тествана в реални условия и е единственото нелитиево съхранение на енергия, което може да отговори адекватно на глобалните енергийни нужди, пише в съобщението.

Компанията Curtis Stout има над 75-годишен опит в електротехническата индустрия, като анализира, планира и оптимизира енергийните нуждите на предприятията, добавят от пресцентъра на централата.

