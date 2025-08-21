Политици по ChatGPT за TikTok: Депутати се подиграват на "Величие"

Дебатът за решаването на проблемите с безводието в страната и предложението за създаване на Национален борд по водите в ресорната комисия по околна среда в 51-ото Народно събрание рязко завиха в друга посока и стигнаха до ChatGPT за TikTok. Всичко започна с изказване на Красимира Катинчарова от „Величие“, която предлага министърът на земеделието да извърши пълна проверка на дейността на баластриеви кариери и земнесаряди в речните тераси с цел предотвартяване на суфозия и увреждане на подземните водоносни хоризонти. Според нея това е една от стъпките за решаване на водната криза в страната.

Междувременно тя поиска оставката на земеделския министър заради отсъствието му и попита защо присъстващите министри на екологията и на регионалното развитие са с пиарите си на комисията, а няма експерти по води.

Явно от място Кирил Добрев й отговори, че е експерт, но тя му отвърна:„Що сте тука, а не на някой язовир".

Междувременно Катинчарова злоупотреби с времето за изказване, като направи няколко изказвания, реплики и дори процедури и накрая отново поиска думата. Председателставщият видимо се колебаеше дали да й я даде, но Кирил Добрев от БСП призова да й дадат думата, за да си запълни Tik-Toka.

„Извинявайте, моля ви прекъсвайте неадеквтнаи изказвания на колеги“, призова Николай Нанков от ГЕРБ-СДС по време на заседанието пак във връзка с Катинчарова.

"Знаем, че последната версия на ChatGPT е бъгава, ама тряваше ли и ние да ставаме свидетели на това?", добави Станислав Анастасов в процедура по начина на водене. Той каза, че от „ДПС – Ново начало“ не са окичени с микрофони и не работят за Тик-Ток, а искат да се решават проблемите.

Междувременно Младен Шишков от ГЕРБ призова все пак да се уважава труда на колегите и на ChatGPT. Той най-вероятно визираше изказването на Катинчарова, което наистина приличаше на генерирано от изкуствен интелект.

Красимира Катинчарова пък се възмути по едно време, че не й дават достатъчно думата и с това нарушават нейните права и каза на председателя, че "връзва правото на фльонга", каквото и да значи това.