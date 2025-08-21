Литва установи забранена за полети зона по границата си с Беларус

Литва установи зона, забранена за полети, близо до границата си с Беларус в отговор на дроновете, навлизащи от съседната страна. Забраната ще бъде в сила до 1 октомври. Това съобщи днес министерството на отбраната на балтийската държава, която е членка на НАТО, цитирано от Ройтерс.

"Това беше направено с оглед на ситуацията със сигурността и заплахите за обществото, включващи рискове за гражданската авиация заради нарушения на въздушното пространство от безпилотни летателни апарати", заяви говорител на министерството в изявление.

Зоната, забранена за полети, ще даде на литовските въоръжени сили повече време за реакция при нарушаване на въздушното пространство, добави говорителят, без да съобщи подробности за точното местоположение или площта на ограничената територия по 679-километровата граница.

Решението бе взето, след като полските власти вчера съобщиха, че руски дрон се е разбил в поле в Източна Полша, а полското министерство на отбраната нарече инцидента провокация.

През юли безпилотен летателен апарат, направен от шперплат и пяна, долетя в Литва от Беларус, като се разби, предизвиквайки тревога, преди властите да установят, че не е опасен.

