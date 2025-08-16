Най-гальовните котки

Оказва се, че много породи са известни със своята привързаност и обичат да радват стопаните си с внимание, като лабрадорите или пуделите. Затова шотландският в. „Скотсмен“ посочи 14 породи котки, които са най-любящи в сравнение с други.

АБИСИНСКАТА КОТКА е порода, която може дори да не ви позволи да отидете сами до тоалетната, защото тези котки вярват, че стопанинът им трябва да бъде защитен по всяко време.

РЕГДОЛ е развъждана, за да бъде привързана, но непретенциозна и самодостатъчна компания. Тези котки обичат децата и най-вероятно ще седят в скута ви като място за почивка.

Още: Тайната на гръцките котки: Местни шампиони по оцеляване

МЕЙН КУУН е една от най-старите породи домашни котки. Това е голяма котка с гъста козина, която я прави идеална за гушкане.

СФИНКС е без козина и може да му стане малко студено, затова често идва при стопанина си за топлина. „Това означава, че винаги ще има гушкане. Освен това, тази порода котки просто естествено обича да се гушка и играе, дори когато им е доста топло, така че очаквайте много мъркане. Това са наистина любящи котки. За съжаление, липсата на козина има своите недостатъци: тези котки са склонни към кожни проблеми и слънчево изгаряне“, обясни „Скотсмен“.

РАГАМЪФИН са спокойни, привързани котки, които обичат да се гушкат. Търпеливият им характер и привързаното им поведение ги правят идеални за деца, възрастни хора и семейства с други домашни любимци.

ПЕРСИЙСКАТА котка има предимството да е много мързелива, така че когато легне в скута ви, е вероятно да остане там дълго време. „За съжаление, подобно на други породи с „плоски лица“, те могат да страдат от синдром на обструктивните дихателни пътища (BOAS), което води до проблеми с дишането и храненето“, предупреждава се в материала.

Още: Котката от Ван - водната принцеса на Изтока

СИАМСКАТА котка е известна със своята привързаност и често следва стопанина си из къщата, гледайки го с безгранична любов.

ШОТЛАНДСКИТЕ ФОЛД котки са толкова привързани, че не обичат да бъдат оставяни сами, обичат постоянно да лежат върху или близо до стопанина си. „Ако искате котка, която можете да оставите у дома, докато ходите на работа, тази порода вероятно не е за вас. Потенциалните собственици също трябва да са наясно, че поради селективното размножаване, тази котка е податлива на остеохондродисплазия, която причинява анормален растеж на костите и скелетни деформации, артрит и силна болка“, отбелязва „Скотсмен“.

БИРМАНСКИТЕ котки са привързани и любвеобилни и имат дълбоки връзки с цялото семейство, така че ще бъдат еднакво привързани към възрастни и деца.

АМЕРИКАНСКАТА КЪСОКОСМЕСТА котка е много семейни и са идеални домашни любимци. Те също така обичат да бъдат вдигани на ръце и се радват на всеки контакт с хора.

Още: Доза забавление: Котката Луна с чар и 2 млн. последователи (ВИДЕА)

ТОНКИНСКАТА котка е хибрид на сиамската и бирманската котка. Тази порода не просто обича гушкането, тя го изисква.

КОРНИШ РЕКС е порода, която обикновено е активна и има много енергия. Когато обаче тези котки се наситят да тичат наоколо, те ще се свият в скута ви и ще ви позволят да погалите меката им козина.

ШАРТРЬО е рядка френска порода котки, известна с това, че бързо се привързва към стопаните си. Те са и много любопитни, така че бъдете готови да ги търсите на интересни места.

ЕКЗОТИЧНАТА КЪСОКОСМЕСТА порода е известна със своя привързан и спокоен характер. Котките обичат да лежат до стопаните си или върху тях.

Източник: БГНЕС