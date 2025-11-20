Откриха необичаен камък на Марс: Какво може да означава това?

Марсоходът „Пърсивърънс“ откри странен камък близо до ръба на кратера Джезеро, който вероятно е пристигнал на Червената планета от другаде в Слънчевата система. Това съобщава „Дейли Мейл“. Камъкът е с размери 80 сантиметра и първоначално е привлякъл вниманието със своя „скулптурен“ вид.

Странният камък на Марс: Какво се знае за него

След като Perseverance използва своя инструмент SuperCam, за да измери състава на скалата чрез нагряване на малък участък от повърхността ѝ с мощен лазер, той установи, че „скалата“ има изключително високо съдържание на желязо и никел. Никъде друга скала с толкова високо съдържание на метал не се среща в кратера Джезеро. Откритият обект е наречен Фипсаксла.

Астронавтите ще ядат храна от въздух и собствена урина на Луната и Марс: Тестовете започнаха

„Тази комбинация от елементи обикновено се свързва с желязо-никелови метеорити, образувани в ядрата на големи астероиди. Това предполага, че тази скала се е образувала другаде в Слънчевата система“, отбеляза д-р Кандис Бедфорд, геолог в университета Пърдю и инженер на мисията „Perseverance“.

Метеоритите на повърхността на Марс не са неочаквани, но високото съдържание на метал е много по-рядко срещано. По-голямата част от метеоритите, които падат на Червената планета, са скалисти, докато само около един на всеки 20 е богат на желязо и никел.

„Много е вероятно този метеорит да е пристигнал на Марс от астероидния пояс. Такива метеорити са доста устойчиви на химическо изветряне и имат по-голям шанс да оцелеят при огнено падане през планетарна атмосфера“, отбеляза д-р Гарет Дориан от Университета в Бирмингам.

Мисия до Марс още през 2026 г.: Интересно предложение от номинирания за шеф на НАСА

Поради екзотичния характер на Фипсаксли, учените от НАСА казват, че ще им е необходимо повече време, за да го анализират и да потвърдят дали наистина е метеорит.

Припомняме, че учените преди това са открили невиждани досега пещери на Марс, в които може да съществува или е съществувал извънземен живот.

Изследването на учените е публикувано в The Astrophysical Journal Letters, съобщава Phys. Учените предполагат, че ако животът съществува или някога е съществувал на Марс, той трябва да се търси в пещери, защитени от прашни бури, екстремни температури и висока радиация на повърхността на Червената планета.

Едно такова място биха могли да бъдат осем възможни пещерни обекта (наречени светлинни прозорци), открити наскоро от Ченю Динг от университета Шънджън в Китай и неговите колеги.

Прочетете също: Китайски учени откриха уникални пещери на Марс - може да ни насочат към древен живот на планетата