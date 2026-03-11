Чаушев: Транспортните дружества са като гевгир – наливат се пари, резултат няма

Столична община не може да продължава да увеличава финансирането на транспортните дружества без гаранция, че средствата се управляват ефективно. Това заяви зам.-кметът по транспорт Виктор Чаушев по повод протестните действия на синдикални организации в столичния транспорт. По думите му проблемите в сектора са дългогодишни и не могат да бъдат решени чрез спорадични финансови инжекции или политически демонстрации.

ОЩЕ: Властта не откликна на поканата за диалог с транспортните работници в София

Той коментира и поканата към ръководството на Столична община да посети тази сутрин депо „Трамкар“. По думите му решението общината да не участва в това събитие не означава липса на ангажираност към проблемите в сектора. "Ние много добре знаем какви са условията на труд в транспортните дружества. Няма нужда някой да ни запознава с тях", подчерта той.

Средства в пробита каца

Според Чаушев основният проблем в момента не е само размерът на финансирането, а начинът, по който се управляват самите дружества. "Дружествата се управляват като гевгир – постоянно се наливат средства, но резултатът не достига нито до служителите, нито до гражданите", каза той.

Зам.-кметът даде пример със ситуацията в „Столичен автотранспорт“, където въпреки увеличението на възнагражденията през миналата година продължава сериозният недостиг на кадри. "Въпреки увеличението на заплатите и въпреки допълнителните средства, които бяха предоставени, днес в „Столичен автотранспорт“ продължават да липсват около 300 водачи", посочи Чаушев.

ОЩЕ: "Проблемите в транспорта са известни": Терзиев пита кой ги задълбочава

Той подчерта и че при ограничени ресурси приоритетите трябва да бъдат насочени към подобряване на ефективността и условията на труд. "Пари за подобряване на ефективността на дружествата явно няма. Но пари за закупуване на стари автобуси на десет пъти по-висока цена – има. Пари за комисиони по договори за доставки на природен газ през посредници също има", каза зам.-кметът.

По думите му исканията на служителите в транспорта следва да бъдат адресирани и към ръководствата на самите дружества. "Тези дружества имат директори и бордове, които са назначени от Столичния общински съвет. Именно те управляват системата и именно те трябва да дадат отговор на първо място", заяви Чаушев.

ОЩЕ: Няма да махат "щорите" на светофара на Орлов мост, още се оценява има ли ефект

Той подчерта още, че Столична община остава отворена за разговори със синдикалните организации, но те трябва да се водят в рамките на реалистични решения. "Ние не можем да продължаваме да наливаме средства в пробита каца. Средства се дават там, където има ефективност и където резултатът може да бъде видян", заключи Чаушев.