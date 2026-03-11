Ядрената сила Пакистан заплаши Иран: Ще се притечем на помощ на Саудитска Арабия

Пакистан заплаши Иран, че ще помогне на Саудитска Арабия, ако тя бъде нападната, на фона на нестихващите военни действия между Иран и държавите от Персийския залив. Страната се позова на договора за взаимна отбрана със Саудитска Арабия, сключен през септември 2025 г.

"Няма никакво съмнение, че ще се притечем на помощ на Саудитска Арабия, независимо от обстоятелствата и времето. Нашият приоритет е нашите близки партньори да не бъдат въвлечени в конфликт, който може да подкопае стабилността и просперитета не само на региона като цяло, но и в частност на пакистанския народ", заяви говорителят на пакистанския премиер за чуждестранните медии Мошараф Заиди в интервю за Bloomberg.

Основна клауза в подписаното Стратегическо споразумение за взаимна отбрана между Пакистан и Саудитска Арабия е следната - всяка атака срещу едната държава се счита за атака срещу двете. Пактът включва военно сътрудничество, обмен на технологии и координация при заплахи за сигурността като страните ще използват всички военни средства за защита.

При това припомняме, че Пакистан е ядрена държава. Публично не е обявена клауза, в която да се казва, че Пакистан ще предостави ядрено оръжие на Саудитска Арабия, но изявления на официални лица по-рано сочеха, че може да става дума за т.нар. "ядрен чадър" т.е. може да използва собствения си ядрен арсенал за възпиране на вражески атаки.

