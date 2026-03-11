Спектакълът без думи OKO: Да видиш човека отвъд видимото (ВИДЕО)

Какво остава, когато не можеш да видиш всичко? OKO е спектакъл без думи, който разтваря мъглата пред нас. Българо-австрийската копродукция на Деян Георгиев и Бианка Браунесбергер ще се играе за първи път на сцената в РЦСИ Топлоцентрала в София на 17 и 18 март от 19:30 часа. ОКО е спектакъл, вдъхновен от международните резиденции в Австрия и Холандия, в които хореографът Деян Георгиев взима участие и среща творческата си партньорка Бианка Браунесбергер. Визуалният свят на спектакъла се допълва от костюмите, дело на модния дизайнер Николай Божилов, направени от материали с полупрозрачен ефект, за да оформят силует, през който виждаме човека отвъд видимото, автентичен и оголен.

Звуковата среда на OKO е създадена от Божидар Василев. Вдъхновена повече от клубното звучене, отколкото от класическите похвати, музиката му е минималистична и стъпва върху звуци, породени от движението на телата и материалите в пространството.

Светлинният дизайн, дело на Виктор Георгиев, създава живо, движещо се пространство, което се трансформира. А обектите и сценографията на Изабела Манолова визуално подчертават присъствието на артистите на сцената.

Двамата изпълнители ни въвличат в пространство, в което движенията им се движат между нежност и болка. Приближаването и разминаването им водят до вътрешна промяна — до онзи момент, в който оставяш старата кожа зад себе си благодарение на свързването с другия. OKO говори за промяната, през която всеки от нас преминава без думи — за прага на нов етап, когато още не знаеш какво предстои, но успяваш да оставиш тежестта на миналото.

"В OKO границата между реалност и фантазия се размива, а светът се разкрива на части. Спектакълът отразява предизвикателствата, пред които ни поставят актуалните социални взаимодействия и трудностите, с които се сблъскваме всеки ден", споделя хореографът Деян Георгиев.

