Край с правата на лордовете: Великобритания слага край на вековна традиция

Великобритания слага край на вековната система аристократичните места в горната камара на парламента да се предават по наследство. Камарата на лордовете прие Законопроекта за наследствените перове снощи. По този начин тя извършва реформа, предприета преди повече от 25 години, и изпълнява ключово обещание от предизборната програма на лейбъристкото правителство на премиера Киър Стармър горната камара да бъде модернизирана. Следващите мерки ще засегнат и пенсионирането на парламентаристите.

Анджела Смит, председател на горната камара, отбеляза вчера в изявление, че лордовете имат "ключова роля в двукамарния парламент на Великобритания, но никой не бива да заседава в Камарата на лордовете заради наследствена титла". "Приемането на този законопроект е грандиозна първа стъпка към реформа на камарата, като предстоят още промени, включително такива, които засягат пенсионирането на членовете и условията за назначаване", допълни тя.

Критиците отдавна призовават за реформа на системата на назначения, като твърдят, че се е стигнало до непотизъм. Според тях по този начин се е създала най-голямата горна камара в света, със състав, надхвърлящ броя на членовете на Камарата на общините (долната камара) - 650 души, определяни чрез избори.

Припомняме, че лордовете могат да правят промени, но не и да блокират закона, а промените, които правят, може да бъдат отхвърлени от долната камара.

