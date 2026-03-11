Сериозно поскъпване на петрола ще е шок за България: Анализ на Фискалния съвет

Увеличение с 25 на сто на световната цена на петрола би представлявало умерен външен шок за България, като ефектът се предава главно чрез разходите за внос на енергия, динамиката на инфлацията и забавянето на външното търсене. Това се посочва в анализ-симулация на Фискалния съвет, изследващ потенциалните ефекти върху българската икономика от рязкото покачване на цената на петрола, провокирано от военната ескалация в Близкия изток.

Увеличение на бюджетния дефицит

Най-непосредственият фискален ефект ще бъде увеличението на оперативните държавни разходи, свързани с енергийното потребление в публичните услуги, транспорта и държавната администрация. При шок от 25 на сто в цената на петрола дефицитът може да се увеличи с приблизително 0,15-0,35 процентни пункта от БВП. Ако базовият бюджетен дефицит за 2026 г. е около 3 на сто от БВП, той може да достигне диапазона 3,25-3,6 на сто от БВП при липса на компенсиращи политики, посочват от Фискалния съвет.

Още: Заради предложено рекордно освобождаване на резерви: Цената на петрола пресече невиждана скоро граница

Инфлационният натиск представлява друг важен канал на въздействие. Повишението на цените на петрола обикновено увеличава транспортните разходи, производствените разходи и потребителските цени. При България шок от 25 на сто може да добави приблизително 0,4-1,0 процентни пункта към инфлацията, като точният ефект зависи от конкурентните условия на вътрешния пазар и предаването на ценовите промени от еврозоната, пише в анализа.

Ефектите върху външната търговия ще бъдат умерени. България внася рафинирани петролни продукти и енергийни суровини, така че по-високите световни цени на петрола ще влошат търговския баланс. Дефицитът по текущата сметка може да се увеличи с около 0,2-0,4 на сто от БВП.

България е интегрирана в икономическия пазар на Европейския съюз, което осигурява структурна устойчивост чрез диверсифицирани енергийни доставки, стратегически резерви и механизми за макроикономическа координация.

Още: Има ли спекула с цените на горивата у нас: Позицията на петролния бранш

Затова, въпреки тези рискове, България разполага със защитни механизми благодарение на членството си в Европейския съюз. Постепенното диверсифициране на енергийния сектор и инвестициите в инфраструктура намаляват уязвимостта, добавят от Фискалния съвет.