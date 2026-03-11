Трябва ли да наторите разсада с утайка от кафе

Подобно на други градинарски практики, които се считат за полезни от някои и вредни от други, използването на утайка от кафе за подобряване на здравето на растенията е обект на остри дебати. Дали практиката е подходяща за вас или не, зависи от много фактори: растенията, върху които я използвате, колко я използвате и методът на приложение. Можете да използвате утайка от кафе в градината ефективно - тя може да бъде чудесна за компостиране и мулчиране, например. Утайка от кафе е важно допълнение към вашата ваза с цветя, ако искате да удължите живота ѝ.

Още: Кога да засеем семената за ранен разсад у дома

Използването ѝ върху разсад обаче е сред нещата, които никога не бива да правите с утайка от кафе в градината си . Утайката от кафе съдържа алелопатични химикали, които могат да възпрепятстват растежа на растенията. Когато е предварително разложена, тя може също да ограничи достъпа на разсада до азот, въздух и торове в почвата.

Утайката от кафе – която, както подсказва името, представлява смлени и сварени кафени зърна – има много какво да предложи на градинарите. Тя съдържа хранителни вещества като азот, фосфор и калий в малки количества, всички от които са от съществено значение за здравите растения. Използването на утайка от кафе в градинарството решава и проблема с нейното изхвърляне. Така предпазвате нещо биоразградимо от кошчето си за боклук и евентуално от сметище. Трябва обаче да внимавате с използването на утайка от кафе в градината в определени случаи. Например, растения като розмарин, лавандула и мащерка (и всъщност много други средиземноморски растения) може да не реагират добре на поръсване с киселинна прясна утайка от кафе близо до корените си. Оказва се, че утайката от кафе може да причини повече вреда, отколкото полза на разсада, макар и по различна причина.

Още: Как да спасим разсада от черен крак?

Утайката от кафе съдържа алелопатични химикали, които могат да възпрепятстват растежа на разсада

Утайката от кафе съдържа няколко алелопатични химикала, като кофеин, танини и феноли, които могат да инхибират растежа на растенията – те действат като естествени хербициди. Всъщност екстрактите от утайката от кафе се изследват заради потенциала им като естествено средство за потискане на плевелите. Както е описано във „ Въпросът за кофеина “ (2017), изследователите са установили, че кофеинът нарушава процесите на клетъчно делене и покълването in vitro при маруля и домати. Освен това, учените, стоящи зад проучване от 2020 г., публикувано в Bio Web of Conferences, са установили, че концентрация на кофеин от 0,1% или по-висока инхибира образуването на корени и растежа на леторастите при разсад от видове Rubus.

Топ 5 грешки при отглеждане на разсад, които забавят развитието му

Не само растежът на растенията е засегнат. Дори ако вашите разсади оцелеят след ранно нападение от прясна кафеена утайка, алелопатичните химикали могат също да потиснат покълването на семената, фотосинтезата и размножаването, застрашавайки дългосрочното оцеляване на растенията. Кафеените растения произвеждат тези химикали, за да намалят хищничеството от вредители и конкуренцията от близките растения, но те могат да бъдат по-малко полезни в градинска среда. Тъй като всички разсади дават приоритет на образуването на корени и фотосинтезата за бързо утвърждаване, добавянето на кафеена утайка към почвата може да бъде вредно и в крайна сметка контрапродуктивно за общите ви градинарски цели за изобилен двор.

Прясната утайка от кафе може да намали наличния азот за разсада

Още: Пикиране на разсад: кога и как се прави правилно

Недостатъците на поръсването на остатъци от утайка от кафе върху тревата и градината ви не са само химически. Когато обаче се прилага върху парцел с прясно засети семена в големи количества, утайката от кафе може да се слепи или уплътни, образувайки бариера срещу въздух, вода и тор. Почвата изсъхва и качеството ѝ се влошава, като бързо става по-неподходяща за поникващи разсади. Подобно на гореспоменатите средиземноморски билки, разсадът също не е почитател на високото киселинно съдържание на прясна утайка от кафе. Това може да изгори корените им. Накратко, решението се крие в компостирането на утайката от кафе, преди да я използвате върху разсад.

Още: Как да отгледаме здрав разсад от домати у дома

Докато разложената или компостирана утайка от кафе е до голяма степен полезна за градинската почва, прясната утайка от кафе може да намали, а не увеличи, достъпа на хранителните вещества за вашите разсади. Въпреки че този органичен отпадъчен продукт съдържа азот, той не е достъпен за растенията в сегашната му форма. Разсадите разчитат на азот за развитието на листата, особено след появата на първия им чифт истински листа. Недостигът може да доведе до слаб растеж. Ако поръсите прясна - не разложена - утайка от кафе около разсада си, микробите ще се заемат с разграждането ѝ, използвайки наличния азот (временно) в процеса. Резултатите от проучване от 2016 г., публикувано в „ Urban Forestry and Urban Greening“, установяват, че директното прилагане на утайка от кафе върху броколи, праз, репички, виола и слънчоглед се отразява негативно на растежа им.