Трябва ли да наторите разсада с утайка от кафе

11 март 2026, 10:55 часа
Подобно на други градинарски практики, които се считат за полезни от някои и вредни от други, използването на утайка от кафе за подобряване на здравето на растенията е обект на остри дебати. Дали практиката е подходяща за вас или не, зависи от много фактори: растенията, върху които я използвате, колко я използвате и методът на приложение. Можете да използвате утайка от кафе в градината ефективно - тя може да бъде чудесна за компостиране и мулчиране, например. Утайка от кафе е важно допълнение към вашата ваза с цветя,  ако искате да удължите живота ѝ.

Използването ѝ върху разсад обаче е сред  нещата, които никога не бива да правите с утайка от кафе в градината си . Утайката от кафе съдържа алелопатични химикали, които могат да възпрепятстват растежа на растенията. Когато е предварително разложена, тя може също да ограничи достъпа на разсада до азот, въздух и торове в почвата.

Утайката от кафе – която, както подсказва името, представлява смлени и сварени кафени зърна – има много какво да предложи на градинарите. Тя съдържа хранителни вещества като азот, фосфор и калий в малки количества, всички от които са от съществено значение за здравите растения. Използването на утайка от кафе в градинарството решава и проблема с нейното изхвърляне. Така предпазвате нещо биоразградимо от кошчето си за боклук и евентуално от сметище. Трябва обаче да внимавате с използването на утайка от кафе в градината в определени случаи. Например, растения като розмарин, лавандула и мащерка (и всъщност много други средиземноморски растения) може да не реагират добре на поръсване с киселинна прясна утайка от кафе близо до корените си. Оказва се, че утайката от кафе може да причини повече вреда, отколкото полза на разсада, макар и по различна причина.

Утайката от кафе съдържа алелопатични химикали, които могат да възпрепятстват растежа на разсада

Утайката от кафе съдържа няколко алелопатични химикала, като кофеин, танини и феноли, които могат да инхибират растежа на растенията – те действат като естествени хербициди. Всъщност екстрактите от утайката от кафе се изследват заради потенциала им като естествено средство за потискане на плевелите. Както е описано във „ Въпросът за кофеина “ (2017), изследователите са установили, че кофеинът нарушава процесите на клетъчно делене и покълването in vitro при маруля и домати. Освен това, учените, стоящи зад проучване от 2020 г., публикувано в Bio Web of Conferences, са установили, че концентрация на кофеин от 0,1% или по-висока инхибира образуването на корени и растежа на леторастите при разсад от видове Rubus.

Не само растежът на растенията е засегнат. Дори ако вашите разсади оцелеят след ранно нападение от прясна кафеена утайка, алелопатичните химикали могат също да потиснат покълването на семената, фотосинтезата и размножаването, застрашавайки дългосрочното оцеляване на растенията. Кафеените растения произвеждат тези химикали, за да намалят хищничеството от вредители и конкуренцията от близките растения, но те могат да бъдат по-малко полезни в градинска среда. Тъй като всички разсади дават приоритет на образуването на корени и фотосинтезата за бързо утвърждаване, добавянето на кафеена утайка към почвата може да бъде вредно и в крайна сметка контрапродуктивно за общите ви градинарски цели за изобилен двор.

Прясната утайка от кафе може да намали наличния азот за разсада

Недостатъците на  поръсването на остатъци от утайка от кафе върху тревата  и градината ви не са само химически. Когато обаче се прилага върху парцел с прясно засети семена в големи количества, утайката от кафе може да се слепи или уплътни, образувайки бариера срещу въздух, вода и тор. Почвата изсъхва и качеството ѝ се влошава, като бързо става по-неподходяща за поникващи разсади. Подобно на гореспоменатите средиземноморски билки, разсадът също не е почитател на високото киселинно съдържание на прясна утайка от кафе. Това може да изгори корените им. Накратко, решението се крие в компостирането на утайката от кафе, преди да я използвате върху разсад.

Докато разложената или компостирана утайка от кафе е до голяма степен полезна за градинската почва, прясната утайка от кафе може да намали, а не увеличи, достъпа на хранителните вещества за вашите разсади. Въпреки че този органичен отпадъчен продукт съдържа азот, той не е достъпен за растенията в сегашната му форма. Разсадите разчитат на азот за развитието на листата, особено след появата на първия им чифт истински листа. Недостигът може да доведе до слаб растеж. Ако поръсите прясна - не разложена - утайка от кафе около разсада си, микробите ще се заемат с разграждането ѝ, използвайки наличния азот (временно) в процеса. Резултатите от проучване от 2016 г., публикувано в „  Urban Forestry and Urban Greening“, установяват, че директното прилагане на утайка от кафе върху броколи, праз, репички, виола и слънчоглед се отразява негативно на растежа им.

 

 

 

 

 

 

 

Гергана Николова
Гергана Николова Отговорен редактор
