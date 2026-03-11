Бивш голмайстор на „сините“: Левски трябва да издържи, всяка точка до края ще е много ценна!

Един от бившите голмайстори на Левски коментира битката на „сините“ с Лудогорец за титлата в Първа лига. Става въпрос за Емил Ангелов. Бабангида, както всички наричат бившия нападател, говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като бе категоричен, че Левски трябва да издържи на натиска, който ще оказват съперници до края на кампанията. Той също така допълни, че всяка една точка ще бъде изключително ценна.

Ангелов предупреди футболистите на Левски, че не трябва да подценяват нито един съперник до края на сезона. Той обърна внимание и на психическата затормозеност на играчите на Хулио Веласкес, които са длъжни да печелят всеки един мач.

„Не бива да се подценява никой отбор“

„Доста труден, но заслужен успех за Левски. Ще става все по-трудно с всеки изминал мач. И напрежението започва да става по-голямо. Трябва да се стремят да печелят всяка една среща до края на сезона, за да вдигнат така чаканата от всички титла! Няма да е никак лесно, защото и умората започва да се отразява. На моменти срещу Локо Пд имаше леко отстъпление физически. Има го вече и психологическото затормозяване, защото победата във всеки двубой е на всяка цена. Това понякога може да срине футболистите, дори и треньорите“.

„Левски трябва да издържи! При големите отбори е така. Има голям залoг и огромна отговорност. Този успех беше изключително ценен. Всяка точка до края на сезона ще е много ценна. Не бива да се подценява никой отбор. В България всеки може да победи другия. Да, Локо Пд игра по-затворено и дебнеше своя шанс да отбележи. Така ще е и в много други мачове, които се задават. Противниците ще са затворени, а Левски ще търси начин да пробие защитата от близо 8-9 човека. В такива моменти е много трудно. Както за нападателите, така и за всички около тях“, обясни Бабангида.

ОЩЕ: Левски обвърза сина на Бабангида с дългосрочен договор