Учени: Кошмарите могат да предупреждават за болести още преди появата на симптоми

Странните или обезпокоителни сънища може да са ранен признак, че в тялото се развива заболяване. Тази хипотеза се разглежда от изследователи на съня, които вярват, че мозъкът е способен да реагира на най-малките промени в тялото и да ги отразява в сънищата, според Daily Mail.

Как кошмарите издават предстоящи заболявания?

Според психолозите понякога така наречените „предчувстващи сънища“ се появяват в ранните стадии на заболяването, когато мозъкът вече регистрира биологични промени, но човекът все още не изпитва никакви симптоми.

Патрик Макнамара, професор по психология и изследовател на съня в Медицинския факултет на Бостънския университет, обясни, че мозъкът постоянно следи сигнали от вътрешните органи. Той обяснява, че тялото може да изпраща фини вътрешни сигнали дори преди да се появят симптоми на инфекция или друго заболяване. По време на REM съня – етапът, в който сънуваме, мозъкът обработва тази информация.

Какво е значението на сън, в който бягате, но стоите на едно място

„Смята се, че тези сигнали се обработват в паралимбичните области на мозъка, особено в амигдалата, която играе ключова роля в откриването на заплахи, докато сме будни. Ако бъде открита заплаха, мозъкът може да създаде символични или тревожни образи, отразяващи нарушения в тялото, дори ако все още не са се появили диагностицирани симптоми“, се казва в статията.

Макнамара казва, че по време на REM съня мозъкът всъщност „компресира“ и синтезира информация за състоянието на тялото, създавайки един вид моментна снимка на случващото се вътре в тялото.

В публикацията се отбелязва, че връзката между сънищата и болестите е била спомената преди хиляди години. В Древна Гърция хората са посещавали специални храмове, наречени асклепиони, където са извършвали ритуали и са спали с надеждата да получат лечебен сън.

Въпреки това, съвременните научни обяснения за това явление едва сега започват да се появяват. Теоретичната работа на Макнамара, публикувана в научното списание Frontiers през 2025 г., се смята за един от първите опити за описание на възможен биологичен механизъм, обясняващ как сънищата могат да предшестват развитието на болести.

Какво казва науката?

Най-убедителните данни досега идват от проучвания на неврологични заболявания. По-конкретно, проучване от 2017 г., обхващащо над 1200 души с разстройство на поведението по време на REM сън, установи, че 12 години след началото на разстройството, 73% от участниците са диагностицирани с болестта на Паркинсон или деменция.

Връзката между кошмарите и ранната смърт: Хората, които сънуват често, да внимават

Прегледите на други проучвания също показват, че промените в моделите на съня могат да предшестват различни заболявания, включително стомашно-чревни, белодробни, гинекологични, зъбни и артритни заболявания.

Малко проучване от 2015 г. също така установи, че някои жени са имали необичайни сънища, преди да бъдат диагностицирани с рак на гърдата. В 83% от случаите участничките съобщават, че тези сънища са били значително по-ярки и интензивни от обикновено.

Според Макнамара, продромалните сънища могат да се появят не само преди сериозни заболявания.

„Не говорим само за животозастрашаващи заболявания. Такива сънища могат да се случат дори преди настинка или грип“, казва той.

Какви сънища могат да бъдат сигнал за предстоящо заболяване?

Изследователят също така идентифицира някои повтарящи се модели, които могат да бъдат свързани с подобни телесни сигнали.

„Един от тях е, че някой ще прояви неразумна агресия към сънуващия. Това може да изглежда необичайно, но е метафоричен сигнал от тялото. Друг силен сигнал е появата на непознати мъже, които се държат донякъде заплашително“, казва Макнамара.

Въпреки тези факти, професор Макнамара подчертава, че теорията остава хипотеза и изисква значително повече изследвания. Въпреки това, тя може да намери практическо приложение в бъдеще.

Тези 10 често срещани кошмара не са случайни – ето защо ги сънувате