Атакуваната Турция иска да възроди преговорите за Иран, но Техеран настоява "врагът да се предаде" (ВИДЕО)

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова за прекратяване на продължаващата война на САЩ и Израел срещу Иран, преди тя да ескалира и да обхване целия регион, макар това вече да се случи до голяма степен. Държавният глава на югоизточната ни съседка подчерта, че дипломатическото решение остава „напълно възможно“, ако му се даде шанс. Нито САЩ и Израел, нито Техеран обаче дават сигнали, че възобновяването на преговорите е възможна опция.

Още: Турция изпрати система за сваляне на най-неуловимите дронове в Кипър

В изказване по време на заседанието на парламентарната група на партията си в сряда, 11 март, Ердоган заяви, че Турция „търпеливо продължава усилията си да се върне на масата за преговори и да възроди дипломацията“. Той добави, че предвид деликатността на ситуацията, Анкара говори предпазливо и предприема внимателни мерки, за да се предпази от конфликтите около нея.

Припомняме, че Иран направи три опита за атака срещу Турция, която е член на НАТО, с балистични ракети. Две от ракетите бяха насочени към военната база "Инджирлик", в която има американско ядрено оръжие, но бяха прехванати от силите на Алианса. Друга ракета беше обезвредена още над сирийска територия. Техеран отрича да е изстрелвал ракетите, като в публичното пространство има тези на анализатори, че това може да са сторили проиранси милиции в Ирак: Иран отново атакува НАТО: Трети неуспешен опит за ракетен удар по Турция (ВИДЕО).

Снимка: Getty Images

Президентът на Турция също така подчерта, че страната не е безразлична към кризите в региона и не обръща гръб на приятелите и братята си в момент на нужда, предаде TRT World.

Нови удари по Иран:

Иранската революционна гвардия същевременно заяви, че войната срещу САЩ и Израел ще продължи, "докато врагът не се предаде напълно и заплахата от война не бъде отстранена" от страната, съобщиха държавните медии. Гръмкото изявление идва на фона на жертвите в политическото и военното ръководство на Иран, унищожаването на огромна част от ракетните установки на страната, потапянето на десетки военни кораби и рязкото намаляване на способностите ѝ да отвръща на атаките.

Още: Ердоган реагира на ракетата от Иран с ясен намек към Израел (ВИДЕО)

Американски и израелски изтребители нанесоха поредни удари по множество цели в Иран през нощта, поразявайки завод за производство на хеликоптери в квартал Хаванируз в столицата Техеран, летище Мехрабад и бази на Иранската революционна гвардия в Карадж и Шираз.

US-Israeli fighter jets struck multiple targets in Iran overnight, hitting a helicopter manufacturing facility in Tehran's Havaniruz district, Mehrabad airport, and IRGC bases in Karaj and Shiraz. #Iran pic.twitter.com/RKf4f734BW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 11, 2026

По-късно през деня бе съобщено за нови експлозии. Пристанището Бахонар в южния град Бандар Абас и западните покрайнини на Техеран са под атака.

New explosions are reported in Iran. The Bahonar pier in Bandar Abbas and the western outskirts of Tehran are under attack. #Iran pic.twitter.com/qWIi6ZHthB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 11, 2026

Още: Иран отрича връзка с ракетите, паднали на турска територия