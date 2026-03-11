Напред или назад? Кога местим стрелките на часовника през 2026

В края на март местим стрелките на часовниците. Тогава ще преминем към лятно часово време. Всяка година хората си задават едни и същи въпроси: Кога се местят стрелките на часовниците? Дали часовниците се връщат назад или отиват напред с един час? Колко дълго ще се прилага лятното часово време?

Още: Скандинавската тайна срещу депресията – 3 ритуала, които ще подобрят настроението ви

Както всяка пролет, така и през 2026 г. часовото време ще се промени. С преминаването към лятното часово време през 2026 г. не само отново ще се съмва по-късно сутрин, но и ще става тъмно по-късно вечер.

Смяна на времето: Кога часовниците преминават към лятно часово време?

В последната неделя на март ще кажем „довиждане“ на зимното часово време. През нощта от 28 срещу 29 март 2026 г. часовниците отново ще преминат към лятно часово време.

Промяна на времето към лятно часово време през 2026 г: напред или назад?

Още: Диетолози разкриха кое ядково масло е №1 – отговорът ще ви изненада

При преминаване към лятно часово време часовникът се премества с един час напред, т.е. от 3 ч. сутринта на 4 ч. сутринта. Промяната на времето е лоша новина за хората, които стават късно, тъй като нощта става с един час по-кратка.

Как можете да запомните промяната на времето?

Кой е най-добрият начин да запомните това? Използвайте термометъра като ориентир при смяната на времето:

През лятото - температурите са по-високи: часовникът се премества с един час напред.

температурите са по-високи: часовникът се премества с един час напред. През зимата - температурите са по-ниски: часовникът се връща с един час назад.

Още: Искате да доживеете до 100? Започнете с тези 9 прости неща още днес

Ако сте научили една от мнемониките за смяна на времето, ще запомните как да настроите часовниците.

Как да се подготвя за смяната на времето?

Най-късно в понеделник ще усетим смяната на времето, когато се включи алармата. В резултат на това се появяват проблеми със заспиването и продължителността на съня, умора, неудовлетвореност, а понякога и загуба на апетит.

Те могат да продължат с дни или дори седмици, тъй като организмът ни се нуждае от време, за да свикне с промяната. Можете да помогнете на тялото си да се приспособи към промяната със следните мерки:

Още: Смяна на часа 2026: Кога местим стрелките на часовника тази пролет?

Променете режима си на сън в петък: Ако ежедневието ви го позволява, легнете си по-рано в петък вечер и започнете съботния ден по-рано.

Ако ежедневието ви го позволява, легнете си по-рано в петък вечер и започнете съботния ден по-рано. Събуждане с дневна светлина: Метод за леко събуждане е да оставите слънцето да ви събуди. Бавно просветляващата дневна светлина ще ви събуди леко и естествено.

Не подремвайте по обяд: Вие сте от хората, които по обяд презареждат батериите си с кратка дрямка? Наистина много здравословна рутина! За да помогнете на тялото си да свикне със смяната на времето, не трябва да правите тези дремки през първата седмица на лятното часово време. Това означава, че ще си лягате по-рано вечер, защото умората настъпва много по-рано.

Вие сте от хората, които по обяд презареждат батериите си с кратка дрямка? Наистина много здравословна рутина! За да помогнете на тялото си да свикне със смяната на времето, не трябва да правите тези дремки през първата седмица на лятното часово време. Това означава, че ще си лягате по-рано вечер, защото умората настъпва много по-рано. Вечеря по време на смяната на времето: Склонни сме да се чувстваме напълно изтощени на пълен стомах, но въпреки това не можем да спим добре. Организмът ни е толкова зает с храносмилането, че няма възможност да се изключи и да се подготви за сън. Ето защо, особено в дните след смяната на времето, е важно вечер да се яде лека храна и напълно да се избягва богатата обилна вечеря.

Още: Не пренебрегвайте съня между 4 и 6 сутринта, съветва специалист по съня