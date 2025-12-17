Край на течението от прозорците: Това е най-добрият начин да го спрете

Както PVC, така и дървенaта дограма може и трябва да бъде изолирана за зимата. В първия случай дограмата, особено ако е монтирана отдавна, могат да се огъне или дори да се напука. При дървената дограма течението е неизбежно с годините.

Как да изолираме PVC дограма за зимата?

Преди да изберете изолация, проверете откъде идва течението. Възможно е обковът ви да не е монтиран правилно. Ако сте сигурни, че всичко е монтирано правилно, трябва да проверите уплътнението. При PVC дограми, които са монтирани преди десетилетия, понякога то може да изсъхне, да се напука или да се образува мухъл. В този случай ще трябва да купите ново уплътнение и да го смените. Лесно е, прозорците имат специални канали, които позволяват лесното му поставяне.

Най-лесният начин за премахване на стикери от стъкло

Временно решение е вата (дунапренен каучук) и тиксо – бояджийската лента е подходяща, тъй като не оставя следи. Преди да поставите лентата, не забравяйте да обезмаслите и подсушите повърхността, в противен случай лентата бързо ще падне. Разбира се, по-добре е да закупите по-модерни и издръжливи материали – гумен уплътнител или полиетиленова пяна, или още по-добре е да използвате прозрачно полиетиленово фолио. Последният вариант е най-добрият – той позволява да уплътните цялата рамка на прозореца наведнъж и да запечатате фугите с пяна.

Ако има течение, можете да изолирате прозорците си за зимата, като използвате специално топлоизолиращо фолио за стъклото, известно още като „трето стъкло“. Измийте прозорците, подсушете ги добре, обезмаслете ги (може и с алкохолен разтвор) и след това поставете материала с метализираната страна навън. Сега прозорците ще блокират както студа, така и влагата, което означава, че можете да елиминирате както течението, така и замъгляването.

Как да изолираме дървена дограма за зимата?

Собствениците на дървена дограма понякога се сблъскват с по-трудна ситуация, особено ако става въпрос за по-стари конструкции. Този материал има доста ограничен живот и в крайна сметка изсъхва, създавайки пукнатини, които позволяват на студения въздух да влиза през него. Но дори и в този случай има няколко варианта за изолиране на прозорците през зимата.

Най-ефективният домашен спрей за почистване на прозорците през есента

Ако имате ограничен бюджет, можете да използвате старомоден метод: разкъсайте всякаква хартия, вестник или дори стар тапет, усучете ги на снопове и запълнете всички пукнатини с материала. Като алтернатива можете да използвате памук, покрит с обикновена или маскираща лента, но ще трябва да ги закрепите с малки пирони.

По-ефективен, но и трудоемък е така наречният шведския метод. Ще трябва да свалите крилата на прозореца, да изрежете канали по периметъра с фреза, да монтирате гуменото уплътнение, да запълните фугите със силиконов уплътнител и да монтирате отново крилата.

Можете също така да премахнете стъклопакетите с нож, да почистите старателно всички места, които изискват изолация, да запълните дупките със силиконов уплътнител и да монтирате нови стъклопакети. Това е добър метод, не е особено скъп, но е трудоемък. Можете да поставите върху прозорците и топлоизолационно фолио.

Как да предотвратим изпотяването на прозорците с един прост трик