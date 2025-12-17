Лайфстайл:

Психолог: Скрити камери в тоалетни в училище са грубо посегателство над децата

17 декември 2025, 20:32 часа 147 прочитания 0 коментара
Психолог: Скрити камери в тоалетни в училище са грубо посегателство над децата

Директорът на 138. училище в София Александър Евтимов е арестуван и обвинен за незаконно видеонаблюдение и разпространение на порнографско съдържание. Разследването е започнало, след като в тоалетните на училището са открити скрити камери. По информация на МВР записите са постъпвали директно на личния му телефон, а устройствата са били закупени и поставени по негово нареждане и за негова сметка. Случаят отново поставя на дневен ред въпроса за границите на личното пространство, особено когато става дума за деца и подрастващи, както и за отражението на подобни нарушения върху детската психика.

Темата коментира в предаването „Лице в лице“ след новините по bTV психологът Теодора Ангелова. Тя подчерта, че неприкосновеността на тялото и интимното пространство е базова ценност, която се възпитава още от най-ранна възраст и е особено важна в тийнейджърските години. По думите ѝ поставянето на камери в ученически тоалетни не може да бъде оправдано с превенция на рисково поведение.

„Като човек, работил в училище, мога да кажа, че учителите и ръководството обикновено са наясно с проблемите – дали децата пушат или употребяват вещества. Това се вижда в ежедневната работа с тях. Камера в тоалетна не дава информация, която училището вече да не знае“, посочи Ангелова.

Психологът определи действията на директора като злоупотреба с позиция и заяви, че подобен интерес към ученическите тоалетни може да се определи единствено като „нездрав“. Тя подчерта, че макар мотивите му все още да се изясняват, самият факт на нарушената неприкосновеност е достатъчно сериозен.

Според Ангелова родителите са изправени пред изключително трудна задача – да обяснят на децата случилото се, без да омаловажават преживяното. По думите ѝ възрастните дължат извинение на учениците за допуснатото нарушение и трябва ясно да признаят грешката, за да запазят доверието им. „Децата имат право на гняв, на разочарование и фрустрация. Не бива да им отнемаме това право. Най-важното е да им дадем пространство да говорят и да покажем, че ги чуваме“, допълни тя.

Елин Димитров
