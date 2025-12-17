Бижутата, които носят болести и нещастие: НЕ ги носете

Според общоприетото схващане, бижутата не са просто декоративни елементи, а мощни енергийни проводници. Те са способни да акумулират енергията на своите притежатели и събитията, които са им се случили. Затова някои накити, особено тези с определена история или форма, се считат за магнит за нещастие, болести и сълзи.

Какви бижута е опасно да се носят?

Ако бижуто е принадлежало на нещастен човек, е било намерено или е изработено от определен материал (например символизиращ сълзи), то може да донесе нещастие, болест или финансови проблеми на притежателя си.

Перлите са едни от най-старите и „забранени“ бижута в много европейски и славянски вярвания. Те символизират замръзналите сълзи на морски нимфи ​​и затова

Най-опасно е, когато перлите се дават на неомъжени момичета (предвещава нещастна любов) или на омъжени жени (може да доведе до овдовяване или раздяла).

За да не донесат перлите нещастие, трябва да ги купите сами или го ви ги подарят бижуто задължително да е и с друг камък, който има положителна енергия (например рубин или злато).

Бижутата, които вече са имали предишен собственик, носят най-голям енергиен риск.

Намирането на златно или сребърно украшение е изключително лоша поличба. Като вземете такова украшение, вие поемате негативизма на някой друг.

Античните бижута, независимо дали са наследени или закупени на пазара, носят енергията на предишните си собственици. Ако човек е починал от насилствена смърт, е бил тежко болен или е бил нещастен, това бижу може да се превърне в магнит за подобни събития в живота ви.

Може да носите само бижута, чиято история знаете и които са принадлежали на щастлив и здрав човек. Трябва да бъдете особено внимателни с бижутата, които са купени от заложна къща. Такива неща са наситени с енергията на собственика и ще ви „предадат“ целия му негативизъм.

Бижутата попадат в заложна къща по различни начини. Но в повечето случаи човек залага бижутата си заради неприятни събития. Следователно, такива бижута ще носят отпечатъка на тъга, нещастие и беди. Заедно с бижутата можете да наследите всички проблеми на предишния им собственик.

Освен това, в заложните къщи често има крадени бижута и разбира се, ако купите такъв артикул, ще поемете кармата - всичко лошо, което идва не само с енергията на предишния собственик, но и с кражбата на бижуто.

В много европейски култури опалът се смята за камък на нещастието, измамата и загубата на надежда. Според легендата, той може да привлече нестабилност в живота на собственика си, ако не съответства на зодиакалния му знак или темперамент.

Камъните, които са ви подарени, но са студени, мътни или ви карат да се чувствате тревожни, когато ги носите, трябва да бъдат премахнати. Те може да носят негативна енергия, която не е в хармония с вашата.

Също така не можете да носите бижута с камък, който е талисман на друга зодия.

