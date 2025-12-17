Кабинетът подаде оставка:

Росен Желязков: Нерешени въпроси със Северна Македония нямаме

Нерешени въпроси с Република Северна Македония нямаме. Това заяви днес премиерът в оставка Росен Желязков пред български журналисти в Брюксел, където тази вечер участва в годишната среща ЕС-Западни Балкани. Позицията ни винаги е била принципна – нерешени въпроси с РСМ нямаме, не водим никакви спорове с РСМ по въпроси, свързани с т. нар. компромис от юли 2022 г., това вече е общоевропейска позиция, поясни той. Нашата позиция като страна член е всяка страна кандидат за член на ЕС, на базата на собствените си заслуги, да бъде оценявана за напредъка си, а не от отделна страна членка, добави Желязков.

Считаме, че оценката за напредъка за отваряне на клъстър 1, който е свързан с преговорната рамка, показва известно колебание от страна на колегите в Скопие, но това не е въпрос, по който ние даваме своето мнение и отношение, каза Желязков.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
