Росен Желязков: Нерешени въпроси със Северна Македония нямаме

Нерешени въпроси с Република Северна Македония нямаме. Това заяви днес премиерът в оставка Росен Желязков пред български журналисти в Брюксел, където тази вечер участва в годишната среща ЕС-Западни Балкани. Позицията ни винаги е била принципна – нерешени въпроси с РСМ нямаме, не водим никакви спорове с РСМ по въпроси, свързани с т. нар. компромис от юли 2022 г., това вече е общоевропейска позиция, поясни той. Нашата позиция като страна член е всяка страна кандидат за член на ЕС, на базата на собствените си заслуги, да бъде оценявана за напредъка си, а не от отделна страна членка, добави Желязков.

Още: Росен Желязков ще участва в Срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Брюксел

Считаме, че оценката за напредъка за отваряне на клъстър 1, който е свързан с преговорната рамка, показва известно колебание от страна на колегите в Скопие, но това не е въпрос, по който ние даваме своето мнение и отношение, каза Желязков.

Още: България и още 7 държави повишават готовността за отбрана на Източния фланг