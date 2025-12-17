Най-важните новини за деня: 17 декември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 17 декември 2025 г.

"ПИТАЙТЕ ИДИОТИТЕ ОТ УПРАВЛЯВАЩАТА КОАЛИЦИЯ": ПП-ДБ ВДИГАТ НОВ ПРОТЕСТ СРЕЩУ БЮДЖЕТ 2026 (ВИДЕО)

"Току-що станахме свидетели на може би най-наглото гласуване в този парламент. За четвърти път управляващите се опитват да си прокарат крадливия бюджет и току-що го вкараха в дневния ред. Призоваваме всички хора на потест в 18 ч. утре вечер, за да бъде блокирано това безобразие", обяви лидерът на "Продължаваме промяната" и депутат от ПП-ДБ Асен Василев пред медиите в парламента.

"ТРИ ДНИ НЯМА ПРОТЕСТИ И СЕ САМОЗАБРАВИХА": ПП-ДБ ЩЕ ПРОТЕСТИРАТ СРЕЩУ ОХРАНАТА НА ПЕЕВСКИ И БОРИСОВ (ВИДЕО)

След отпадането на редовния бюджет от дневния ред на парламента, ПП-ДБ няма да отмене насрочения си за утре (18 декември) протест. Формацията призовава хората да протестират срещу охраната на Борисов и Пеевски, за изваждането им от политическата система, в подкрепа на машинното гласуване и с искане да се приеме предложението им правилата за "Магнитски" да важат и за България. Това стана ясно от думите на лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите.

ПАК ПРОТЕСТ, БОРИСОВ ПОДЧИНЕН НА ПЕЕВСКИ И ВЛИЯНИЕТО НА РАДЕВ: МИЛЕН ЛЮБЕНОВ В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

ПП-ДБ се опитват на тази протестна вълна да започнат предизборната кампания. Стои ли този модел на управление обаче все още - стои. Това заяви в предаването “Студио Actualno” политологът доц. Милен Любенов, коментирайки призивите за утрешния протест от страна на опозицията.

"НАПРАВИХМЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ТЕСТ": ГЕРБ И ИТН ИСКАТ, НО НЯМАТ ЖЕЛАНИЕ ДА ПРИЕМАТ РЕДОВЕН БЮДЖЕТ (ВИДЕО)

ГЕРБ и ИТН ще подкрепят удължителния бюджет, но днес са направили политически тест, за да се види истинското лице на ПП-ДБ. Това стана ясно от съвместен брифинг на двете формации в парламента след като в зала сутринта досегашните управляващи вкараха в дневния ред редовния бюджет за 2026 г., но от опозицията в лицето на ПП-ДБ обявиха веднага, че ще протестират срещу "крадливия бюджет".

БОЙ В ПАРЛАМЕНТА: РАДОСТИН ВАСИЛЕВ И ДЕПУТАТ НА ПЕЕВСКИ СЕ РИТАТ (ВИДЕО)

До бой се стигна днес (17 декември) в пленарната зала на българския парламент. Лидерът на МЕЧ Радостин Василев и Гюнай Далоолу от "ДПС-Ново начало" се сбиха по време на заседание. Двамата депутати първо си размениха реплики, след което и физически се сблъскаха.

ПП-ДБ ЩЕ БОРИ ДВЕТЕ "К": АТАНАС АТАНАСОВ ОБЯВИ КАКВО СЛЕДВА

"Правителството падна и следват нови предсрочни парламентарни избори, защото няма никакъв шанс в парламента да се сглоби каквото и да било мнозинство. Хората искат наистина да се свърши с това, което беше сега като модел на управление". Това заяви лидерът на "Демократи за силна България", народен представител от ПП-ДБ и зам.-председател на 51-ото Народно събрание генерал Атанас Атанасов пред bTV.

ПАРТИЯ НА РАДЕВ И КОЙ С КОГО ЩЕ УПРАВЛЯВА? ПОЛИТОЛОЗИ ЗА РАЗВРЪЗКАТА СЛЕД ПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗА

Преди да се състави парламент, не може да се каже кой с кого ще управлява, защото дори не се знае кой колко депутати ще има. Следващото управление също ще бъде коалиционно. Сглобява се все нещо, което изтрайва известно време и после се разпада, липсва дълготраен консенсус. Няма субект, който да олицетворява промяната за мнозинството от народа. Този коментар направи политологът Татяна Буруджиева в ефира на Нова телевизия.

РЕШЕНО: ВЛИЗАМЕ В ЕВРОЗОНАТА С УДЪЛЖИТЕЛЕН БЮДЖЕТ. ЗАПЛАТИТЕ ЩЕ СЕ ИНДЕКСИРАТ СПОРЕД ИНФЛАЦИЯТА

Парламентът прие на второ четене т.нар. удължителен бюджет, според който държавата ще работи до три месеца без редовен бюджет за 2026 година и така ще влезе в еврозоната без редовна план-сметка. По-рано през деня законът беше одобрен и на първо четене.

ДЕСНИ ПАРТИИ В ЦЕЛИЯ ЕС СЕ ПОДМАЗВАТ ОТКРИТО НА ТРЪМП: БЪЛГАРИЯ СЪЩО СЪС СВОЕ МЯСТО

Своеобразна МАГА (MAGA - Make America Great Again, в превод "Да направим Америка отново велика") се появи и в Европейския съюз - десни партии в целия блок се подмазват открито на американския президент Доналд Тръмп. Къде са най-големите европейски поддръжници на Тръмп и как се обединяват с неговите ценности и политическа линия пояснява Европейският нюзрум - платформа за сътрудничество между новинарски агенции от 23 европейски държави.

ФОН ДЕР ЛАЙЕН: ЦЕЛИЯТ СВЕТОВЕН РЕД СЕ ПРЕОБРЪЩА. РОЛЯТА НА САЩ ВЕЧЕ НЕ Е СЪЩАТА

Руските авоари ще останат блокирани, докато Русия не спре войната и не изплати репарации на Украйна. Това обяви днес в Европейския парламент в Страсбург председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя произнесе реч по повод предстоящата среща на върха на Европейския съвет в Брюксел.

РУСИЯ СЕ РАЗСЪРДИ, ЧЕ С НОВИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА СИГУРНОСТ НЯМА ДА МОЖЕ ДА ПОДПАЛИ ПАК ВОЙНА В УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Съветът на Европейския съюз потвърди, че европейските страни и САЩ ще предоставят „солидни“ гаранции за сигурност на Украйна като част от мирното споразумение за прекратяване на войната на Русия. Съветът издаде съвместна декларация, в която потвърждава, че лидерите на Съединените щати и на блока са ангажирани да работят заедно за предоставяне на тези гаранции и мерки за икономическо възстановяване на Украйна. Има съгласие в ЕС да се предостави подкрепа на украинската армия в мирно време, да има многонационални сили под европейско ръководство в страната, съставени от "Коалицията на желаещите", както и механизъм за наблюдение и проверка на прекратяването на огъня под ръководството на САЩ.

ПУТИН ОТГОВОРИ НА ТРЪМП ЗА МИРА В УКРАЙНА: ВЗЕМАМЕ СВОЕТО ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ (ВИДЕО)

"Целите на специалната военна операция (бел. ред. - налаганото от режима на руския диктатор Владимир Путин име на подпалената от него война в Украйна) безспорно ще бъдат постигнати. Бихме предпочели да премахнем първопричините за конфликта чрез дипломация, но ако те откажат да преговарят с нас, Русия ще постигне освобождението на историческите си земи с военни средства". Това заяви Владимир Путин в началото на поредното, този път разширено заседание на колегията на руското военно министерство.

NYT: САЩ И ЕВРОПА СА ГОТОВИ С ПЛАН ЗА ПОДКРЕПА НА УКРАЙНА СЛЕД ВОЙНАТА

Съединените щати и европейските страни са изготвили два документа, в които са очертани плановете за подкрепа на Украйна след постигане на мирно споразумение. Това съобщи The New York Times, позовавайки се на свои източници. Планът предвижда укрепване на въоръжените сили на Украйна, разполагане на европейски войски в страната за възпиране на ново нашествие и по-широко използване на американското разузнаване.

МИРЪТ В УКРАЙНА ИМА И ЯДРЕНО ИЗМЕРЕНИЕ

Прекратяването на войната в Украйна ще изисква споразумение за ядрено разоръжаване между Съединените щати и Русия, пише The National Interest. Докато САЩ, Русия, Украйна и голяма част от Европа са заети с преговори за мирно споразумение за прекратяване на военните действия в Украйна, един от най-важните аспекти на разрешаването на конфликта остава малко или напълно игнориран поне в публичната сфера. Това се отнася до ядрените оръжия и техните последици за политиките на Русия, Украйна и НАТО след войната.