Муцунски имитира Желязков: Посрещна Фон дер Лайен с почти същия букет (СНИМКА)

15 октомври 2025, 18:19 часа 197 прочитания 0 коментара
Министърът на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски посрещна днес следобед председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на летището в Скопие, стана ясно от неговия "Фейсбук". Като истински балкански джентълмен той й подари букет с цветя, което много напомни на посрещането на Фон дер Лайен в България от министър-председателя Росен Желязков.

"Този следобед на летището в Скопие посрещнах председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която пристигна днес в Скопие като част от програмата си за Западните Балкани, написа той в социалната мрежа.

Обиколката на Западните Балкани

Председателят на Европейската комисия е на обиколка в Западните Балкани. Преди посещението си в югозападната ни съседка - Фон дер Лайен беше в Сърбия, където каза на Вучич, че без санкции срещу Русия няма как да се присъедини в ЕС.

След това - председателят на ЕК посети Косово. "Ние оставаме ангажирани с бъдеще, в което и шестте партньори от Западните Балкани са част от нашия Съюз.За това е важно Косово да продължи да изгражда силни институции, да деескалира напрежението в страната. Освен това Косово трябва да финализира необходимите стъпки, за да се възползва от плана за растеж", смята Фон дер Лайен. Видно от кадрите - тя се е срещнала с президента на страната Вьоса Османи и с премиера Албин Курти. ОЩЕ: Фон дер Лайен: Инвестирайте в Западните Балкани (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Западни Балкани Урсула фон дер Лайен Република Северна Македония Тимчо Муцунски информация 2025
