Муцунски имитира Желязков: Посрещна Фон дер Лайен с почти същия букет (СНИМКА)

Министърът на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски посрещна днес следобед председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на летището в Скопие, стана ясно от неговия "Фейсбук". Като истински балкански джентълмен той й подари букет с цветя, което много напомни на посрещането на Фон дер Лайен в България от министър-председателя Росен Желязков.

"Този следобед на летището в Скопие посрещнах председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която пристигна днес в Скопие като част от програмата си за Западните Балкани, написа той в социалната мрежа.

Обиколката на Западните Балкани

Председателят на Европейската комисия е на обиколка в Западните Балкани. Преди посещението си в югозападната ни съседка - Фон дер Лайен беше в Сърбия, където каза на Вучич, че без санкции срещу Русия няма как да се присъедини в ЕС.

След това - председателят на ЕК посети Косово. "Ние оставаме ангажирани с бъдеще, в което и шестте партньори от Западните Балкани са част от нашия Съюз.За това е важно Косово да продължи да изгражда силни институции, да деескалира напрежението в страната. Освен това Косово трябва да финализира необходимите стъпки, за да се възползва от плана за растеж", смята Фон дер Лайен. Видно от кадрите - тя се е срещнала с президента на страната Вьоса Османи и с премиера Албин Курти. ОЩЕ: Фон дер Лайен: Инвестирайте в Западните Балкани (ВИДЕО)

📍Touchdown in Kosovo.



We remain committed to a future where all six Western Balkan partners are part of our Union.



For this, it’s important that Kosovo keeps building strong institutions.



De-escalates tensions in the country.



Also, Kosovo should finalise the steps needed to… pic.twitter.com/I8ATRTA25G — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 15, 2025