Пакистан и Афганистан решиха да спрат да се бият за две денонощия (ВИДЕО)

Пакистан и Афганистан се споразумяха за временно прекратяване на огъня. Според пакистанското външно министерство прекратяването на огъня ще продължи 48 часа, съобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA наред с редица големи световни медии като CNN и "Ал Джазира".
🇦🇫🚨🇵🇰BREAKING:— NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2025
Clashes erupt again between Pakistan and Afghanistan
Pakistan carried out strikes on Kabul in response to recent Taliban attacks along the Pakistani border.
Media outlets report at least four Pakistani security officers killed and four others wounded. Around… pic.twitter.com/KN0A4SlO9a
По-рано през деня страните съобщиха за нови сблъсъци на границата. Кабул твърди, че пакистански обстрел е убил 12 души и е ранил над 100, докато афганистанските сили са отвърнали като са унищожили няколко пакистански постове, танкове и бази, убили са четирима пакистански офицери, ранили са още четирима, а десетима цивилни са приети в болница с различни рани. Пакистанските медии съобщиха обратното: те твърдят, че афганистанските сили са открили огън първи, а ответният удар е нанесъл значителни щети на позициите на талибаните.
Със сигурност обаче има видеокадри от последствията на нанесени от Пакистан въздушни удари в афганистанската столица Кабул.
Pakistan is now conducting airstrikes inside Afghanistan, including in Kabul. Tensions between the two countries have been high, with Pakistan accusing the Taliban of sheltering armed groups responsible for attacks inside Pakistani territory. pic.twitter.com/6ditwZwGdc— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2025
Това е втората серия боеве между двете страни през последните дни – в нощта на 11 срещу 12 октомври афганистанските сили също откриха огън по гранични постове - Още: Бясна стрелба и сблъсъци: Военни действия между Пакистан и Афганистан (ВИДЕО)