Войната в Украйна:

Пакистан и Афганистан решиха да спрат да се бият за две денонощия (ВИДЕО)

15 октомври 2025, 19:36 часа 222 прочитания 0 коментара
Пакистан и Афганистан решиха да спрат да се бият за две денонощия (ВИДЕО)

Пакистан и Афганистан се споразумяха за временно прекратяване на огъня. Според пакистанското външно министерство прекратяването на огъня ще продължи 48 часа, съобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA наред с редица големи световни медии като CNN и "Ал Джазира".

По-рано през деня страните съобщиха за нови сблъсъци на границата. Кабул твърди, че пакистански обстрел е убил 12 души и е ранил над 100, докато афганистанските сили са отвърнали като са унищожили няколко пакистански постове, танкове и бази, убили са четирима пакистански офицери, ранили са още четирима, а десетима цивилни са приети в болница с различни рани. Пакистанските медии съобщиха обратното: те твърдят, че афганистанските сили са открили огън първи, а ответният удар е нанесъл значителни щети на позициите на талибаните.

Още: Прокси война между САЩ и Китай се разгоря, но не в Тайван (ВИДЕО)

Със сигурност обаче има видеокадри от последствията на нанесени от Пакистан въздушни удари в афганистанската столица Кабул.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Това е втората серия боеве между двете страни през последните дни – в нощта на 11 срещу 12 октомври афганистанските сили също откриха огън по гранични постове - Още: Бясна стрелба и сблъсъци: Военни действия между Пакистан и Афганистан (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Афганистан Пакистан Талибани
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес