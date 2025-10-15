Швеция предупреди Путин: Сваляме дронове и самолети, ако ни нарушат въздушното пространство (ВИДЕО)

Шведският министър на отбраната Пал Йонсон отправи ясно предупреждение към Путинова Русия, макар че не я назова поименно. Предупреждението касае неприкосновеността на шведското въздуно пространство – а Йонсон беше категоричен, че в Швеция военните пилоти и командирите на военни кораби имат възможността да вземат крайно решение според съответната ситуация т.е. хората на терен решават.

"Шведските правила за реакция са кристално ясни от 1982 година насам. Ако някой влезе във въздушното ни пространство непозволено, ще защитим шведската територия. Всеки военен пилот или командир на военен кораб има мандат за действие. Това е хубаво и бихме искали този модел да вдъхнови и други – да имат ясни правила за действие", заяви Йонсон преди заседанието в Брюксел на министрите на отбраната на НАТО:

🇸🇪⚠️Sweden warned Putin: «Intrude — we’ll shoot down»



Swedish Defence Minister Pål Jonson said the country is ready to open fire if Russian drones violate its airspace. Pilots and ship commanders, he added, have the authority to decide to engage targets independently.



“If… pic.twitter.com/fROG5RqYjX — NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2025

Същевременно, нидерландският министър на отбраната Рубен Брекелманс обяви решение на срещата на НАТО в Брюксел за още повече военна помощ за Украйна. Нидерландия ще предостави допълнителен пакет от 90 милиона евро на Украйна, фокусиран върху производството на разузнавателни и ударни дронове. Брекелманс настоя военната помощ за Украйна да не бъде намалявана или спирана, за да стане по-бързо цената за продължаване на войната непоносима за руския диктатор Владимир Путин.

