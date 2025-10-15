Войната в Украйна:

Великобритания наложи санкции срещу "Лукойл", "Роснефт" и руския сенчест флот

15 октомври 2025, 15:57 часа 385 прочитания 0 коментара
Обединеното кралство наложи санкции срещу руските нефтени компании "Лукойл" и "Роснефт". В случая с "Роснефт" британското правителство забрани на кораби, притежавани, контролирани, наети или управлявани от компанията, да влизат в пристанищата на Обединеното кралство.

Новите санкции са насочени срещу 51 кораба, принадлежащи към така наречения "сенчест флот" на Русия, както и към лица и организации от различни сектори, включително енергетика и отбрана. Информация за това е публикувана в списъка със санкции на сайта на правителството на Обединеното кралство.

Мерките включват замразяване на активи, както и санкции върху доверителни услуги и транспорт. В документа се посочва, че тези мерки са свързани с "извършване на бизнес в сектор от стратегическо значение за руското правителство, а именно енергийния сектор". 

Санкционирана е също индийската Nayara Energy, която е съсобственост на "Роснефт". В списъка е и китайската компания National Pipeline Group Beihai Liquefied Natural Gas CO LTD - причината, наред с други неща, е взаимодействието ѝ с плавателни съдове, обект на британски санкции.

В списъка са включени също Националната система за платежни карти на Русия и няколко руски банки, включително Трансстройбанк, Примсоцбанк, ББР банк и Солид банк.

Припомняме, че така нареченият "сенчест флот" все по-често се превръща в обект на санкции от страна на Обединеното кралство, САЩ и Европейския съюз. Този термин се отнася до мрежа от стари танкери, които се използват за заобикаляне на санкциите върху руския петрол.

Елена Страхилова
