Насар обясни за снимката с Пеевски: Направих компромис, протегнах ръка към Федерацията

Спортист №1 на България за 2024 година Карлос Насар излезе с публикация в социалните мрежи след снимката си със санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, която предизвика сериозни полемики. Световният шампион заяви, че не желаел срещите му да се тълкуват като одобрение или подкрепа към дадена партия. Той е протегнал ръка към Българската федерация по вдигане на тежести, като е направил компромис за снимката с Пеевски.

Карлос Насар проговори за снимката с Пеевски

"Искам ясно да заявя, че не съм и никога не съм бил обвързан с политически сили и личности и това е сфера, към която нямам ангажираност по никакъв начин", започва Насар и подчертава, че цялото му внимание било насочено към спорта. "Винаги съм показвал уважение към хората и институциите, които са решили да ме поздравят или са ме потърсили по някакъв начин, защото възпитанието ми диктува, че към всеки трябва да подхождам добронамерено. Подчертавам дебело обаче, че съм далеч от политиката и не желая действията или срещите ми да се тълкуват по грешен начин и свързват с подкрепа или одобрение", уточнява той за снимката с Пеевски.

При заставане зад определена кауза Насар щял да го заяви публично. "Моето място е в залата и на подиума – там, където трудът и постоянството говорят най-силно. Именно затова моята ръка е протегната към Българската федерация и един от компромисите от моя страна бе направен днес. Единствената ми кауза е бъдещето на българските щанги. Интересува ме дали нашият спорт ще продължи да има възможност за развитие, дали ще можем да се състезаваме под българското знаме и да издигаме националната гордост на най-високото стъпало", написа още световната звезда в щангите.

ОЩЕ: Иво Сиромахов защити Насар за срещата с Пеевски: И с Господ да се снимате, пак ще останете същите провалени нещастници