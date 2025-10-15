"Преформатиране" и в НЗОК след речта на Борисов

Управителят на НЗОК Петко Стефановски е отнел правомощията на подуправителя проф. Момчил Мавров с издадена във вторник, 14 октомври, заповед. Мотивите за решението все още не са публично известни, но то идва в момент на нарастващо политическо напрежение в управляващата коалиция.

Ходът съвпада с деня, в който лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че обмисля "преформатиране" на правителството и се оплака, че партньорите му са "взели на концесия" министерства и ключови държавни институции.

Със заповедта си Стефановски на практика лишава Мавров от възможността да изпълнява основните си функции – да ръководи администрацията на Централното управление на здравната каса и да контролира дейността на дирекциите за медицински и дентални дейности, лекарства, медицински изделия, финансови параметри и лечение в чужбина. Още: НЗОК се оплака на ГДБОП: Фишинг измамите от наше име продължават

НЗОК е един от най-значимите държавни органи, който управлява бюджет от близо 9,5 милиарда лева за 2025 г.

Как се стигна дотук?

Момчил Мавров заема поста подуправител от ноември 2023 г., когато беше избран по предложение на ГЕРБ в разгара на политически спор между тогавашното мнозинство на "Продължаваме промяната – Демократична България" и опозицията. Тогавашният премиер Николай Денков цитира доклад на ДАНС, според който Мавров е свързван с лобизъм за частни болници – твърдения, които самият той отрече.

След серия от оставки, временно назначения и решения на Конституционния съд, Мавров остана в ръководството на касата, докато през март 2025 г. парламентът избра Петко Стефановски за управител. И двамата са номинации на ГЕРБ, но според източници в парламента между тях има остър вътрешен конфликт. Още: Доц. Петко Стефановски: Бюджетът за лекарства на НЗОК е изпълнен на 63% за първото полугодие

През юли Народното събрание реши НЗОК вече да има двама подуправители – промяна, която се тълкуваше като опит за политическо балансиране. До момента обаче втори подуправител не е назначен, а проф. Мавров остава без реални правомощия.