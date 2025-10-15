Под надслов "Боклук за боклука": От БОЕЦ обърнаха контейнери с отпадъци пред МВР (ВИДЕО)

С известно напрежение започна протестът на Сдружение БОЕЦ под наслов "Боклук за боклука" пред Министерство на вътрешните работи. На проявата демонстрантите поискаха оставката на вътрешния министър Даниел Митов. Напрежението избухна при отказ на полицията да допусне Георги Георгиев и членовете на БОЕЦ да оставят боклук пред сградата на МВР. В крайна сметка протестиращите стигнаха до четири казана, оставени пред кордона и ги обърнаха, като обявиха, че те са за Даниел Митов, Делян Пеевски, Бойко Борисов и Борислав Сарафов.

За разлика от предишни прояви, днес на протеста няма представители на политически сили – нито на ПП, нито на ДБ. След протеста пред МВР, демонстрантите се отправиха към централите на ГЕРБ, ИТН и БСП, както и пред БНТ. От БОЕЦ минаха и през протеста на медиците, като заявиха категорична подкрепа за тях. Протестиращите от БОЕЦ и „Младите лекари“ се срещнаха пред Орлов мост.

Още: Полицията разследва влизане на членове на БОЕЦ в Областната управа в София

Организацията иска оставката на вътрешния министър Даниел Митов, за който твърди, че отваря чадър за "схемите на Делян Пеевски". Акцията е продължение на провелия се на 10 октомври протест пред централата на ДПС - Ново начало на ул. "Врабча" 23 по повод кризата със сметосъбирането. Тогава протестиращи от кварталите "Люлин" и "Красно село" струпаха боклуци и контейнери пред сградата.

Още: В голямата "война" срещу Пеевски: Контраудар на БОЕЦ в съдебна битка за 51 000 лв.