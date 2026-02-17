Да помогнем на Пламена за нов живот!

26-годишната Пламена от години живее с диагнозата системен лупус. Това е тежко автоимунно заболяване, което постепенно уврежда бъбреците и води до бъбречна недостатъчност. Младата жена преминава през множество лечения, хоспитализации и терапии. Въпреки усилията на лекарите, състоянието й се влошава и днес животът й зависи от хемодиализа.

Трудностите

"Три пъти седмично прекарвам часове, свързана към машина, която пречиства кръвта ми. Тази процедура ме поддържа жива, но не ми позволява да живея пълноценно. Не мога да планирам бъдещето си, не мога да работя спокойно, не мога да пътувам или да водя нормален живот като връстниците си. Всеки ден е съобразен с лечението и физическото ми състояние.", споделя Пламена.

От година и половина тя е в листата за бъбречна трансплантация в България, но подходящ донор все още не е намерен. Времето обаче е изключително ценно за нея. Единствената реална възможност за по-бърза трансплантация е операция в Турция. Братът на Пламена взима героичното решение да бъде донор за сестра си и по този начин младата жена ще има шанс за нов живот. За съжаление, разходите по операцията и последващото лечение са непосилни за нейното семейство.

