Психолог: Отговорът на този въпрос показва дали връзката ви е токсична

Психотерапевтът и консултант по психично здраве Ясмин Матар предлага да зададете на себе си и на партньора си само един ключов въпрос, за да проверите дало връзката ви е токсична. Този въпрос е най-добрият начин за тестване на двойката за здравословна привързаност. Психологът споделя как да различите истинското чувство на любов и привързаност от токсичната зависимост.

Основният маркер на здравата любов - отговорът на един въпрос

Когато работи с клиенти, експертът често използва един доказан метод, за да оцени състоянието на партньорската им връзка и да разкрие скрити проблеми. Тя предлага да се отговори честно само на един въпрос: „Ако връзката ви приключи днес, ще бъдете ли добре и ще можете ли да имате собствен живот?“

„Здравословната връзка не бива да ви кара да се чувствате сякаш не можете да живеете без някого. Можете да го обичате дълбоко, да ви липсва и да ви е съкрушено сърцето, но все пак трябва да чувствате, че съществувате“, обяснява Ясмин Матар.

Психологът подчертава, че много хора погрешно бъркат емоционалната зависимост или тревожността със силната любов. Според нея чувството за невъзможност за съществуване без партньор е сериозен „червен флаг“, който показва, че връзката е малко вероятно да е била здрава и стабилна от самото начало.

„Всички колективно копнеем за безопасни, здравословни взаимоотношения. Здравословната връзка позволява да запазите чувството си за себе си“, споделя още терапевтът.

Психолози споделят и кои са признаците на токсична връзка.

Ако партньорът ви редовно посочва вашите „недостатъци“, омаловажава ви или омаловажава някои от вашите постижения, това може да е знак, че сте в деструктивна връзка. Това поведение подкопава самочувствието и поражда съмнения относно собствените ви способности.

Липсата на взаимна подкрепа е друг тревожен знак. В здравословна връзка хората са склонни да си помагат. В деструктивна връзка, напротив, единият партньор демонстрира пълно безразличие към емоционалните преживявания на другия и дори ги осмива. Това поведение намалява доверието и създава постоянно чувство на самота.

Манипулацията и изнудването са друг тревожен знак. Това включва заплахи за раздяла, емоционални изблици или агресивно мълчание, използвано за контрол. Вашият партньор може да ви поставя ултиматуми, да ви принуждава да промените решенията си и да ви обвинява за собствените си неуспехи - това са знаици, че връзката ви е токсична.

