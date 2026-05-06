Засадете тези растения в градината си и ще забравите за вредителите

От доматени рогови червеи и акари до листни въшки и бръмбари, буболечките могат да бъдат голяма напаст в градината. Но вместо да ги третирате с химически пестициди, можете да възпрете нежеланите вредители да безпокоят градината ви, като отглеждате растения, които по естествен начин отблъскват буболечките. Много растения имат специални свойства, като силен аромат или съединения, които са непривлекателни за обикновените градински вредители. Отглеждането им в градината ви действа като естествен пестицид, като същевременно добавя красота и аромат към двора ви. По-нататък разговаряхме с градински експерти за техните препоръки за най-добрите растения, които да помогнат за предпазване от вредни буболечки.

Лавандула

Лавандулата ( Lavandula ) е тревисто многогодишно растение с високи лилави цветове, които варират от светли до тъмни, казва Кари Спунемор, съ-създател на приложението From Seed to Spoon на Park Seed. Тя произвежда аромат , който е успокояващ за хората и неприятен за вредители като комари, мухи, бълхи и молци.

Още: Никога НЕ засаждайте тези растения до ягодите

Розмарин

Дървесният вечнозелен храст, розмаринът ( Salvia ), има ароматна листа, пълна с дълготрайни масла, които могат да се забележат от доста разстояние, казва Чък Палич, директор по разработването на нови продукти в Terra Nova Nurseries. Розмаринът отблъсква често срещани градински вредители, включително японски бръмбари, морковени мухи, охлюви и голи охлюви.

Как да държите кърлежите далеч от двора си

Босилек

Друга билка с отблъскващи вредители свойства, босилекът ( Ocimum basilicum ), може да държи комари, мухи, листни въшки, акари и доматени рогачи далеч от градината благодарение на силния си аромат. (Той може също да помогне за предотвратяване на влизането на насекоми вътре. „Засадете го близо до врати и прозорци, за да откажете вредителите да влизат“, казва Спунемор.)

Още: Растения-компаньони, които ще помогнат да удвоите реколтата ви от ягоди

Хризантема

Хризантемите са обичано саксийно растение, известно с есенния си интерес, но те също така имат свойства, отблъскващи вредители. „Хризантемите съдържат пиретрум, естествен репелент срещу насекоми, често използван в инсектицидите“, казва Спуунмор. Цветовете им, подобни на маргаритки, отблъскват мравки, хлебарки, кърлежи, бълхи, дървеници и японски бръмбари.

Мента

Ментата ( Mentha ) е изправено многогодишно растение, което образува гъсталаци чрез подземни столони. „Повечето видове мента са с много високо съдържание на маслени ароматни съединения, които лесно се извличат от листата“, казва Павлич. „Ментата отблъсква зелеви молци, мравки, мишки и бълхи.“ Най-добре е да засаждате ментата в контейнери, тъй като е плодовито растение, което може да завладее пейзажа.

Още: Само едно хапче и мушкатото ще цъфти като никога досега

Чесън

Чесънът ( Allium sativum ) е член на семейство Алиум, който расте с дълги, тънки листа над почвата и произвежда луковица от по-малки скилидки под почвата, казва Спуунмор. Той има силен аромат, който отблъсква листни въшки, зелеви клонки и японски бръмбари.

Още: Полезна ли е банановата вода за растенията ви?

Невен

Често отглеждани като съпътстващо растение , невените ( Tagetes ) са чудесни за предпазване от вредители в градината ви. „Невените са ярки, живи цветя, предлагани в нюанси на жълто, оранжево и бяло“, казва Спунемор. „Тези живи цветя излъчват силен аромат, който отблъсква комари, листни въшки и други насекоми. Те могат да помогнат и с нематоди в почвата.“ Засадете ги близо до зеленчуци, за да отблъснете вредителите.