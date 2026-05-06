Най-полезните зърнени храни при инсулинова резистентност

Въглехидратите често поемат основната отговорност, когато става въпрос за кръвна захар и инсулинова резистентност. Нови изследвания обаче показват, че някои пълнозърнести храни, особено тези, богати на разтворими фибри, могат да имат обратен ефект - да подобрят инсулиновата чувствителност.

Телата ни естествено разграждат въглехидратите до глюкоза, която е основният ни източник на енергия. След това панкреасът произвежда инсулин, хормон, който помага на клетките да абсорбират глюкозата, пише Eating Well .

Инсулиновата резистентност възниква, когато клетките не реагират правилно на инсулина, което кара глюкозата да остава в кръвта и тялото да произвежда все повече и повече инсулин, за да компенсира. Според данни от САЩ, около 40 процента от възрастните на възраст от 18 до 44 години имат този проблем, често без видими симптоми.

Въпреки че зърнените храни често се считат за храни, които повишават кръвната захар, диетолозите подчертават, че пълнозърнестите храни, богати на фибри и протеини и с ниско съдържание на добавени захари, могат да бъдат част от балансирана диета.

Овесени ядки

Овесените ядки са отличен източник на разтворими фибри, особено бета-глюкан, който помага за стабилизиране на кръвната захар, подобряване на инсулиновата чувствителност и намаляване на „лошия“ холестерол.

Ечемик

Ечемикът съдържа и значителни количества бета-глюкан, който може да помогне за регулиране на нивата на захарта след хранене и да подобри реакцията на организма към инсулина.

Киноа

Киноата е богата на фибри и растителни протеини. Изследванията показват, че редовната ѝ консумация може да помогне за подобряване на кръвната захар след хранене и да увеличи инсулиновата чувствителност.

Елда

Елдата, известна още като овесена каша, може да помогне за стабилизиране на нивата на кръвната захар и да подобри инсулиновата чувствителност, благодарение на високото си съдържание на фибри.

Кафяв ориз

Въпреки че често се смята, че повишава кръвната захар, кафявият ориз всъщност помага за по-бавното смилане на въглехидратите и постепенното освобождаване на глюкозата, което е полезно за организма.

Разтворимите фибри в тези храни абсорбират вода и образуват гел в храносмилателната система, което забавя храносмилането и усвояването на глюкозата. Те също така стимулират производството на полезни мастни киселини, които подобряват метаболизма на захарта.

Експертите препоръчват консумацията на три до пет порции различни пълнозърнести храни дневно като част от стратегия за подобряване на инсулиновата чувствителност.

Разбира се, диетата е само част от решението. Физическата активност, качественият сън, намаляването на стреса и здравословните навици за начин на живот също играят ключова роля в контролирането на инсулиновата резистентност.