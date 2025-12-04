Пълнолуние на 5 декември: 7 неща, които ТРЯБВА да направите, за да привлечете щастие

Последното Супер пълнолуние за годината – Студената Луна на 5 декември отваря мощен прозорец за прочистване, завършване на недовършени дела и създаване на вътрешно пространство за ново начало през 2026 г. Студената Луна традиционно се свързва със завършването на циклите, подреждането на вътрешните ресурси и подготовката за зимно обновление. Това е период на дълбока интуиция, изясняване на взаимоотношенията и осъзнаване на това, което вече е загубило своята полезност.

Супер пълнолунието засилва всички тези процеси, правейки емоциите по-живи, а решенията по-точни. След 5 декември енергийните вълни ще отшумят, така че е важно да използвате това време разумно.

Какво да правим по време на Студената Луна: 7 неща

Емоционално прочистване. Запишете всичко, което ви тревожи, боли или изтощава. Супер пълнолунието подпомага освобождаването от стари негодувания, страхове и нерешени ситуации. Можете да извършите символичен ритуал, като изгорите листа на безопасно място или го разкъсате на парчета.

Пълнолуние в Близнаци на 5 декември: Какво ще ни донесе

Завършете нещо, което не може да завършите дълго време. Това е ден, в който е по-лесно да се приключат нещата. Недовършен проект, неизпратено писмо, неизказан разговор – всичко, което е съдържало емоционален ресурс, трябва да бъде доведено до логичен край.

Въведете ред в дома и личното си пространство. Студената Луна има добър ефект върху прочистването: почистване, избавяне от ненужни вещи и преглеждане на вещите в гардероба. Всяко нещо, което се изхвърля, символично отваря пространство за нови събития и възможности.

Задайте вътрешни граници. Супер пълнолунието засилва нуждата от сигурност и стабилност. Помислете какво или кой ви отнема твърде много от енергията? Формулирайте нови правила за себе си, като не е необходимо да ги споделяте с другите.

Погрижете се за тялото си и му осигурете топлина. Студената Луна се съчетава добре с топъл душ или вана, горещ билков чай, леко разтягане или йога, медитация преди лягане.

Това ще помогне за облекчаване на напрежението и ще избегне емоционално претоварване.

Студена луна: Какво означава последното пълнолуние за 2025, какво трябва и НЕ трябва да се прави

Направете списък с намерения. Супер пълнолунието не е подходящо за започване на нещо ново, а за подготовката за него. Можете да създадете списък с намерения за 2026 г.: чувства, състояния, избори. Но не бива да си поставяте конкретни крайни срокове.

Останете в тишина или прекарайте време сред природата. Дори кратка разходка вечер под луната ще ви помогне да успокоите мислите си. Супер пълнолунието е особено ярко на този ден и може да засили интуитивните чувства.

Съветите на астролозите за по-леко преминаване през фазата на пълнолунието:

Избягвайте конфликти - всички емоции се изострят.

Не правете големи покупки.

Спете достатъчно: пълнолунието може да причини претоварване.

Чуйте себе си - интуцията се изостря.

Прочетете също: Пълнолунието на 5 декември ще освети пътя към щастието и парите за тези зодии