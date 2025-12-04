Създават нестандартен музей на Майкъл Джексън

Джърмейн Джексън обяви в Монако проект за музей, посветен на творчеството на по-малкия му брат Майкъл Джексън, предаде АФП. Там ще бъдат подредени десетки картини, нарисувани от американския певец, починал през 2009 г. Мястото и датата на откриването все още не са определени, но колекцията от картини и спомени, събрана от семейството, е готова, каза 70-годишният Джърмейн Джексън в кулоарите на коледното парти на издание "Монегаск" в яхтклуба на княжеството.

Макар че Майкъл Джексън е посещавал Монако само няколко пъти през 90-те години, Джърмейн, четвъртият от десетте деца на известното семейство и член на групата Jackson 5, е живял там в продължение на пет години. Той обединява сили за проекта с основателя на изданието "Монегаск" Луис Коста Макамбира, който е негов дългогодишен приятел, допълва АФП.

Снимка: Getty Images

Музеят ще бъде финансиран от Jackson Family Legacy Investments - компания, създадена от Джърмейн Джексън с цел да предаде културното и артистичното наследство на семейството на новите поколения. Макар че музеят ще се обогатява с времето, началната колекция включва около 200 творби, приписвани на Майкъл Джексън: 120 картини, но също фотографии, скулптури, отбелязва АФП.

"Майкъл беше и невероятен художник", твърди по-големият му брат, който също е събрал колекция от спомени на цялото семейство от началото през 60-те години до смъртта му. "Искаме да я направим тук (в Монако), защото обичаме Монако, обичаме и принц Албер... Той познава много добре семейството ми", допълва Джърмейн Джексън, цитиран от БТА.