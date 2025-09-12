Как брашното помага за борба с вредителите в градината?

Брашното е един от най-използваните продукти в нашата кухня, но малцина осъзнават, че то може да бъде истински помощник в градината. То е не само хранителна съставка за печене, но и достъпен, безопасен и екологичен инструмент, който ще помогне за премахване на вредители, ще подобри състоянието на почвата и ще подхрани растенията. А най-хубавото е, че за разлика от купените от магазина торове и химикали, брашното е във всеки дом.

Как брашното помага в градината

Отблъсква вредителите по естествен път. Брашното е ефективно срещу листни въшки, зелеви червеи и бръмбари. Нанесено върху листата в сухо време, то ще залепне за насекомите и ще направи почти невъзможно храненето им. По този начин ще спасите растенията, без да използвате агресивни химикали. Важно е да не прекалявате, тъй като излишното брашно може да привлече мравки или да причини поява на мухъл при влажно време. Брашно може да се поръси и по мравуняците. Това ще намали обонянието им и насекомите ще се загубят в пътя си към храната.

Потиска растежа на плевелите. Комбинацията от брашно с малко количество сол е естествен хербицид за плевели, които поникват в пукнатините между плочките или в пролуките на пътеките. Това средство действа върху корена и предотвратява по-нататъшния растеж на плевелите. Но бъдете внимателни, използвайте този метод само в райони, където няма култивирани растения, защото сместа може да увреди и полезни насаждения.

Обогатява компоста. Всяко брашно, пшенично, елда, овесено, кокосово, е чудесно за компостната купчина. То принадлежи към така наречените „кафяви отпадъци“, богати на въглерод, което помага за поддържането на правилния баланс в компоста. Единственото условие е да добавяте брашното на малки порции и да разбърквате добре, в противен случай можете да привлечете гризачи.

Подхранва почвата и стимулира растежа на растенията. Брашното съдържа азот, който е необходим за растежа на растенията и развитието на почвените микроорганизми. Ако почвата на мястото е бедна, можете да я поръсвате с малко количество брашно от време на време, да я смесвате леко с почвата и да я полеете добре. Това е естествена алтернатива на торовете, особено полезна за градинските култури.

За какво да внимавате при употребата на този продукт? Не прекалявайте. Прекомерната употреба на брашно може да привлече насекоми и да причини появата на мухъл.

Не го изливайте върху цялата леха. Брашното се използв само локално и в умерени количества. Използвайте само универсално брашно. Не използвайте смеси от брашно с добавки, бакпулвери или подправки.

