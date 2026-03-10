Рязка промяна в цената на природния газ за Европа

Цената на природния газ в Европа претърпя рязка промяна днес. Априлските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента се търгуват за 47,770 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 10:00 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 50,125 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 56,453 евро за мегаватчас.

15,38 процента по-евтин газ

Това означава, че към този момент в сравнение с вчера природният газ се търгува с цели 15,38 процента по-евтино.

Цената на природния газ скочи рязко след 27 февруари на фона на войната на САЩ и Израел срещу Иран, която предизвиква сериозни затруднения в доставките на петрол и газ. Природният газ се продаваше на цена от 32 евро за мегаватчас на 27 февруари, след това скочи до над 54 евро за мегаватчас през миналата седмица, а вчера отбеляза нова върхова стойност.

"Газов хъб Балкан"

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 10 март, е 41,31 евро за мегаватчас или с 11 на сто повече от вчера в същия сегмент.

В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 37,22 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 41,31 евро за мегаватчас.