С това се отличават емоционално зрелите хора – вижте дали сте сред тях

В днешно време е обичайно да се чете много за емоционалната интелигентност – независимо дали става въпрос за фрази, които трябва да се избягват, социални сигнали, които се забелязват, или цветове, които са свързани с висока ЕИ. Междувременно, има и емоционална незрялост, която често се обсъжда, и много от нас се надяват, че вместо това ще попаднем в лагера на „зрелите“. Но какво точно е емоционална зрялост?

Какво е „емоционална зрялост“?

„Емоционалната зрялост означава да можеш да останеш спокоен и да присъстваш, когато нещо ти е трудно“, казва д-р ЛеПера. „Това не означава, че никога не се разстройваш. Означава, че забелязваш чувствата си и избираш как да реагираш, вместо да реагираш веднага.“

Още: Защо дерматолози съветват хората над 50 да НЕ се къпят всеки ден

„Много от силните ни реакции не са планирани“, продължава тя. „Те идват от стари спомени, съхранени в тялото. Когато нещо ни напомня за миналото, нервната ни система може да реагира, преди дори да помислим. Емоционалната зрялост е способността да кажем: „Това чувство има смисъл. Но мога да избера какво да правя сега.“ Това е, когато вашето зряло аз може да седи до по-младото ви, наранено аз, вместо да се превръща в това по-младо аз.“

Според д-р ЛеПера, емоционалната зрялост означава също:

Можете да успокоите тялото си.

Можете да поемете отговорност за действията си.

Можете да забележите чувствата си, без да се самонападате.

Разбирате, че дискомфортът не означава опасност.

Тя добавя: „Най-вече, емоционалната зрялост е чувството, че се чувстваш достатъчно сигурен в себе си, за да направиш пауза и да направиш избор.“

Още: Лекари разкриха скрития виновник за следобедната умора

8 ясни признака на емоционална зрялост

Пауза преди реакция

Когато сте емоционално зрели, нямате нищо против да си прехапете езика и да си починете, вместо да „бълвате думи“ и евентуално да кажете нещо, за което бихте съжалявали.

„Усещате как сърцето ви бие учестено или тялото ви се напряга“, казва д-р ЛеПера. „Вместо да викате или да се затваряте, поемате си дъх. Тази пауза може да промени целия момент.“

Още: Скандинавската тайна срещу депресията – 3 ритуала, които ще подобрят настроението ви

Поемане на отговорност без срам

„Можете да кажете „Съжалявам. Нараних те“, без да мислите, „Аз съм ужасен човек“, казва д-р ЛеПера. „Учите се от грешката, вместо да се давите във вина.“

Спокойно определяне на граници

Емоционалната зрялост означава, че се чувствате комфортно да приоритизирате това, от което наистина имате нужда – дори ако това не е това, което някой друг иска да чуе.

Още: Всяка емоция си има свой орган: Черният дроб е свързан с гнева, бъбреците със страха

„Можете да кажете „не“, без да сте зли. Можете да кажете „да“, без да се чувствате обидени. Говорите честно за това, което работи за вас“, обяснява д-р ЛеПера.

Да позволим на другите да се чувстват различно

„Някой може да не е съгласен с вас и вие не се разпадате“, казва д-р ЛеПера за това как да бъдете емоционално зрели. „Разбирате, че различните мнения не означават отхвърляне.“

Възстановяване след конфликт

Още: Ползите от плача за психичното здраве: облекчаване на стреса, подобряване на настроението

Емоционалната зрялост не означава, че никога не се карате, но означава, че поправяте нещата.

Д-р ЛеПера обяснява: „Връщате се след спор и казвате: „Можем ли да опитаме отново?“ Знаете, че връзките стават по-силни, когато хората се поправят.“

Чувстване на емоции, без да ги притъпявате

Може да е трудно да се признаят сложни или болезнени емоции, но да се изправиш срещу тях е знак за зрялост.

Още: 7 фрази, които са запазена марка на хората лишени от емоционална интелигентност

„Вместо да се преуморявате, да скролвате, да преяждате или да избягвате, вие оставате с чувствата си достатъчно дълго, за да ги разберете“, казва д-р ЛеПера.

Освобождаване от стари роли

Дори и преди да са ви били възлагани несправедливи очаквания, като например родителството на най-големите дъщери или необходимостта да бъдете „миротворец“ в семейството, знак за емоционална зрялост е да се отдръпнете от тези роли и да намерите свой собствен път.

„Спираш да вярваш, че винаги трябва да бъдеш „силният“ или „този, който поправя“. Позволяваш си да бъдеш човек“, обяснява д-р ЛеПера.

Още: 13 фрази, които използват само хора с висока емоционална интелигентност

Избор на здравословното пред познатото

„Често нервната ви система предпочита това, което ви се струва познато, дори и да боли“, споделя д-р ЛеПера. „Емоционалната зрялост означава да избирате това, което е добро за вас, а не само това, което ви се струва познато.“

Как да се освободите от емоционалната незрялост и всъщност да излекувате вътрешното си дете

Да станеш по-емоционално зрял е процес – и може да отнеме известно време. Това е нормално.

„Хората често очакват големи пробиви“, казва д-р ЛеПера. „Но истинската промяна често се случва в малки моменти.“ Тя дава следните примери:

Забелязвайки тялото си.

Поемайки бавно, дълбоко въздух.

Говориш мило със себе си.

Поправка след конфликт.

„Малките, повтарящи се действия учат нервната ви система, че е безопасно“, обяснява тя. Този процес на успешно изцеление на вашето вътрешно дете може да изненада някои хора. И осъзнаването на самия процес може да ви помогне да се излекувате.