С това се отличават емоционално зрелите хора – вижте дали сте сред тях

31 март 2026, 14:54 часа 0 коментара
Снимка: EvaTejado / Pixabay
В днешно време е обичайно да се чете много за емоционалната интелигентност – независимо дали става въпрос за фрази, които трябва да се избягват, социални сигнали, които се забелязват, или цветове, които са свързани с висока ЕИ. Междувременно, има и емоционална незрялост, която често се обсъжда, и много от нас се надяват, че вместо това ще попаднем в лагера на „зрелите“. Но какво точно е емоционална зрялост?

Какво е „емоционална зрялост“?

„Емоционалната зрялост означава да можеш да останеш спокоен и да присъстваш, когато нещо ти е трудно“, казва д-р ЛеПера. „Това не означава, че никога не се разстройваш. Означава, че забелязваш чувствата си и избираш как да реагираш, вместо да реагираш веднага.“

„Много от силните ни реакции не са планирани“, продължава тя. „Те идват от стари спомени, съхранени в тялото. Когато нещо ни напомня за миналото, нервната ни система може да реагира, преди дори да помислим. Емоционалната зрялост е способността да кажем: „Това чувство има смисъл. Но мога да избера какво да правя сега.“ Това е, когато вашето зряло аз може да седи до по-младото ви, наранено аз, вместо да се превръща в това по-младо аз.“

Според д-р ЛеПера, емоционалната зрялост означава също:

  • Можете да успокоите тялото си.
  • Можете да поемете отговорност за действията си.
  • Можете да забележите чувствата си, без да се самонападате.
  • Разбирате, че дискомфортът не означава опасност.

Тя добавя: „Най-вече, емоционалната зрялост е чувството, че се чувстваш достатъчно сигурен в себе си, за да направиш пауза и да направиш избор.“

8 ясни признака на емоционална зрялост

  • Пауза преди реакция

Когато сте емоционално зрели, нямате нищо против да си прехапете езика и да си починете, вместо да „бълвате думи“ и евентуално да кажете нещо, за което бихте съжалявали.

„Усещате как сърцето ви бие учестено или тялото ви се напряга“, казва д-р ЛеПера. „Вместо да викате или да се затваряте, поемате си дъх. Тази пауза може да промени целия момент.“

  • Поемане на отговорност без срам

„Можете да кажете „Съжалявам. Нараних те“, без да мислите, „Аз съм ужасен човек“, казва д-р ЛеПера. „Учите се от грешката, вместо да се давите във вина.“

  • Спокойно определяне на граници

Емоционалната зрялост означава, че се чувствате комфортно да приоритизирате това, от което наистина имате нужда – дори ако това не е това, което някой друг иска да чуе.

„Можете да кажете „не“, без да сте зли. Можете да кажете „да“, без да се чувствате обидени. Говорите честно за това, което работи за вас“, обяснява д-р ЛеПера.

  • Да позволим на другите да се чувстват различно

„Някой може да не е съгласен с вас и вие не се разпадате“, казва д-р ЛеПера за това как да бъдете емоционално зрели. „Разбирате, че различните мнения не означават отхвърляне.“

  • Възстановяване след конфликт

Емоционалната зрялост не означава, че никога не се карате, но означава, че поправяте нещата.

Д-р ЛеПера обяснява: „Връщате се след спор и казвате: „Можем ли да опитаме отново?“ Знаете, че връзките стават по-силни, когато хората се поправят.“

  • Чувстване на емоции, без да ги притъпявате

Може да е трудно да се признаят сложни или болезнени емоции, но да се изправиш срещу тях е знак за зрялост.

„Вместо да се преуморявате, да скролвате, да преяждате или да избягвате, вие оставате с чувствата си достатъчно дълго, за да ги разберете“, казва д-р ЛеПера.

  • Освобождаване от стари роли

Дори и преди да са ви били възлагани несправедливи очаквания, като например родителството на най-големите дъщери или необходимостта да бъдете „миротворец“ в семейството, знак за емоционална зрялост е да се отдръпнете от тези роли и да намерите свой собствен път.

„Спираш да вярваш, че винаги трябва да бъдеш „силният“ или „този, който поправя“. Позволяваш си да бъдеш човек“, обяснява д-р ЛеПера.

  • Избор на здравословното пред познатото

„Често нервната ви система предпочита това, което ви се струва познато, дори и да боли“, споделя д-р ЛеПера. „Емоционалната зрялост означава да избирате това, което е добро за вас, а не само това, което ви се струва познато.“

Как да се освободите от емоционалната незрялост и всъщност да излекувате вътрешното си дете

Да станеш по-емоционално зрял е процес – и може да отнеме известно време. Това е нормално.

„Хората често очакват големи пробиви“, казва д-р ЛеПера. „Но истинската промяна често се случва в малки моменти.“ Тя дава следните примери:

  • Забелязвайки тялото си.
  • Поемайки бавно, дълбоко въздух.
  • Говориш мило със себе си.
  • Поправка след конфликт.

„Малките, повтарящи се действия учат нервната ви система, че е безопасно“, обяснява тя. Този процес на успешно изцеление на вашето вътрешно дете може да изненада някои хора. И осъзнаването на самия процес може да ви помогне да се излекувате.

Цвета Господинова Отговорен редактор
