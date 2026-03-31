Бронзовата Лора Христова: Мотивирана съм за още по-големи отличия

31 март 2026, 16:31 часа 179 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Българската федерация по биатлон награди състезателката Лора Христова с 20 хиляди евро и лек автомобил за успехите ѝ през годината на специална церемония в Пресклуб България, на която тя беше отличена и за Спортист на месеца, предаде репортер на БГНЕС. 22-годишната състезателка завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 километра на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

Лора Христова получи чек за 20 000 евро и лек автомобил

„Искам сърдечно да благодаря на Българската федерация по биатлон и на г-н Фурнаджиев за подкрепата, за това, че ни бяха осигурени условия за подходяща подготовка през последните години. Факт е, че в България нямаме подходящи условия за тренировки и без вашата помощ нямаше да можем да се подготвяме толкова добре. Искам да благодаря и на целия екип, треньори, ваксмайстори и всички, които са замесени в успеха, който успях да постигна, а именно бронзов медал на Олимпийски игри. За мен това винаги е било мечта и сега съм още по-мотивирана за по-големи отличия като сребро, а защо не и златен медал. Надявам се този успех да запали искрата у много други млади надежди, които да повярват в себе си и да знаят, че това е възможно и в България“, каза Христова и добави:

Лора Христова Биатлон

„Колкото по-рано започне тази подготовка, толкова по-добре. Има много други фактори - ние сме спорт, който съчетава две коренно различни дисциплини в себе си и да се премине от този адреналин от бягането, за да се успокои нервната система и да се стреля. Освен това имаме и една подготовка за добро представяне, която също е много важна. Също така и след самия старт, когато имаме успех или неуспех, как ние ги преодоляваме. Това важи не само за нашия спорт, а и за всички останали. Трябва да се направи правилна равносметка на изминалите сезони и резултати и да се види дали има подобрение, дали е в застой, или дали е по-зле състоянието. И разбира се това влияе при структурирането на програмата за следващия сезон“.

Бойко Димитров
Биатлон Лора Христова Зимни олимпийски игри 2026
