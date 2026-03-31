Опечаленият Ники Михайлов: Татко, липсваш ми! Загубих своя герой и най-голяма опора

Бившият вратар Николай Михайлов използва профилите си в социалните мрежи, за да се сбогува със своя баща Борислав Михайлов. Легендата на българския футбол почина на 63-годишна възраст след прекаран инсулт, а опечаленият му син отбеляза, че няма думи, с които да опише болката, която изпитва. Николай Михайлов определи баща си като "герой", "най-добрия си приятел" и "най-голямата си опора", като му благодари за безкрайната любов.

Ето какво написа Николай Михайлов в социалните мрежи:

"Татко, липсваш ми! Няма думи, които да опишат болката ми. Тази сутрин загубих не просто баща си – загубих своя герой, най-добрия си приятел и най-голямата си опора.

​Благодаря ти за всяка прегръдка, за всеки урок, за думите, когато имах нужда от тях, и за безкрайната любов, с която ни обсипваше. Нищо няма да е същото.

​Почивай в мир, татко! Обичам те безкрайно. Ти ще продължиш да живееш във всеки един от нас!"

Борислав Михайлов остава в историята на българския футбол като най-великия български вратар, с най-значими успехи за националния отбор. Той изведе като капитан селекцията на Димитър Пенев до историческото четвърто място в света на Мондиал 1994 в САЩ. По-рано с Боби Михайлов се сбогуваха легенди като Христо Стоичков и Красимир Балъков, а редица футболни клубове също се поклониха пред паметта му.